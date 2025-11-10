Previdenza e scelte per un futuro sicuro al centro dell’incontro con la giornalista Debora Rosciani

Venerdì 14 novembre, alle 18, nella sede della Camera di Commercio, un nuovo appuntamento organizzato da Impresa Donna Cna Grosseto

Grosseto: La previdenza è un tema da non sottovalutare, soprattutto per chi lavora in proprio o è titolare di una piccola e media imprese, ma orientarsi in questo settore, spesso, non è semplice. Per questo motivo, Impresa Donna Cna Grosseto torna ad accogliere, venerdì 14 novembre, un’esperta del settore, Debora Rosciani, giornalista de Il Sole 24 Ore che, con il suo lavoro e attraverso varie pubblicazioni, ha indagato gli aspetti che riguardano il risparmio e le prestazioni previdenziali.

“La tua previdenza, un futuro sicuro” è il titolo dell’incontro, patrocinato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e in programma proprio nella sala Mosaico della sede camerale di via Cairoli a Grosseto. L’incontro, che avrà inizio alle 18, sarà condotto dal giornalista Enrico Pizzi.

“Il nostro obiettivo – spiega Paola Checcacci, presidente di Impresa Donna Cna Grosseto – è quello di fornire strumenti utili per affrontare il futuro, individuando le azioni più adatte alle proprie esigenze e imparando ad orientarsi in un sistema complesso, ma che offre varie opportunità. Come abbiamo avuto modo di apprendere durante il nostro ultimo incontro con Rosciani, spesso sono le donne a fare le spese di una gestione poco previdente del loro patrimonio, perché culturalmente si tende a delegare questi aspetti agli uomini. Ecco, vogliamo contribuire a cambiare questa abitudine, perché con una aspettativa di vita sempre più alta e un sistema pensionistico in difficoltà, individuare misure alternative e complementari può essere la risposta più giusta”.

Durante l’incontro, Rosciani avrà modo di parlare anche del volume “Investire perché. Guida per risparmiatori indecisi” (Il Sole 24 Ore), di cui è autrice insieme al collega Mauro Meazza. Le copie del volume saranno disponibili grazie alla collaborazione con la Libreria Mondadori del centro storico di Grosseto.

Il libro

In tutto il mondo crescono le somme che i risparmiatori lasciano sui conti correnti. Una non-scelta che non conviene: non ai correntisti insidiati da spese e inflazione, né all'industria del risparmio, né alle banche. Questo libro esplora motivi e condizioni che hanno creato questo nuovo "materasso", indagando sugli argomenti di chi preferisce la trappola della liquidità all’incertezza degli investimenti. Facendo tesoro delle testimonianze dei risparmiatori giunte al programma “Due di denari” su Radio 24 e chiamando in causa esperti e consulenti del settore. Obiettivo della pubblicazione è accrescere la consapevolezza dei lettori rispetto alla gestione dei propri risparmi.



