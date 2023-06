Prevenzione oncologica: incontro aperto al pubblico nella sede della Cisl

Domani, martedì 20 giugno, alle 17, conferenza con il dottor Carmelo Bengala, promossa da Anteas, Federazione Pensionati e Lilt.



Grosseto: È in programma domani, martedì 20 giugno, alle ore 17, nella sala conferenze Cisl in via Senegal 25 a Grosseto un incontro sulla prevenzione oncologica. L’evento, promosso dall’associazione Anteas, dalla Federazione Pensionati di Cisl Grosseto e dalla Lilt, lega italiana per la lotta contro tumori, vede la presenza del dottor Carmelo Bengala, direttore dell’oncologia medica all’ospedale Misericordia di Grosseto, che parlerà dei comportamenti da attuare per prevenire l’insorgenza di patologie.

La conferenza rientra nei numerosi appuntamenti che, durante l’anno, l’associazione Anteas e la Federazione Pensionati promuovo a tutela della salute e del benessere dei cittadini. L’appuntamento, gratuito, è aperto a tutti.