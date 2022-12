“Prevenzione e preparazione prima di tutto”. Prova di evacuazione a scuola

Grosseto: Un’esercitazione essenziale per preparare, sensibilizzare e potenziare il più possibile le attività da mettere in pratica in caso di eventi calamitosi. È questo l’obiettivo principale alla base della prova di evacuazione organizzata dalla Protezione Civile di Grosseto, tenutasi questa mattina.







Oltre agli operatori della Protezione Civile del Comune di Grosseto, della Polizia Municipale e alla partecipazione del Comando dei Vigili del Fuoco, protagonisti dell’esercitazione sono stati i piccoli alunni della scuola dell’infanzia “le Margherite”, gestita dalla cooperativa “Giocolare”. Una volta scattato l’ordine di evacuazione, i bimbi, coordinanti dagli insegnati, sono stati fatti salire su dei pullman messi a disposizione dalla ditta Fratarcangeli, e condotti fino all’area parcheggio del Centro commerciale “Aurelia Antica”. Arrivati a destinazione, i piccoli studenti hanno potuto osservare da vicino un mezzo anfibio dei Vigili del Fuoco e, dopo aver ricevuto dagli operatori presenti nei gazebo una piccola merenda fornita da Arlekkino Caffeè, si sono spostati all’interno del multisala per assistere alla proiezione di un cartone animato. Un sistema di accoglienza e svago, quindi, che ha consentito ai bimbi di non percepire alcun rischio o pericolo durante la mattinata. A salutare i bambini, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore alla Protezione civile Riccardo Megale e l'assessore all'istruzione Angela Amante.





“Si è trattato di un momento di fondamentale importanza – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione Civile Riccardo Megale – per mettere a punto l’intera catena di reazioni a un possibile evento calamitoso, dal primo avviso fino al termine delle operazioni di evacuazione. Per la prima volta siamo riusciti a organizzare questa esercitazione, a cui ne seguiranno altre, e i risultati ci hanno confermato che, nel malaugurato caso di eventi avversi, siamo pronti a gestire le fasi di intervento che saranno ritenute necessarie. È stata una gioia, inoltre, vedere tanti bambini che, nonostante la giovanissima età, si sono dimostrati già collaborativi e interessati. Ringraziamo di vero cuore – concludono – tutti coloro che hanno dato il proprio contributo a questa importante esercitazione, tra cui gli uffici comunali e gli operatori della Protezione Civile di Grosseto, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, le associazioni di volontariato, il centro commerciale Aurelia Antica, il multisala e soprattutto i bambini, gli insegnanti della scuola “le Margherite” e tutta la cooperativa “Giocolare”.





Andrea Fornari, presidente della cooperativa Giocolare, aggiunge: “Siamo stati felici di aver partecipato e di aver dato il nostro contributo per questa iniziativa importante che, oltre a preparare i bambini e il personale della scuola ad un’eventuale necessità di evacuazione, promuove anche la diffusione della conoscenza e cultura della protezione civile”.

Le procedure dell’esercitazione e le fasi organizzative hanno inoltre coinvolto: la Prefettura di Grosseto, la Protezione civile regionale, la Provincia di Grosseto, il Genio civile Toscana sud, il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, i settori “Sviluppo infrastrutturale”, “Polizia Municipale e Sicurezza”, “Coordinamento e indirizzo” del Comune di Grosseto, le associazioni della Misericordia, Croce Rossa Italiana, Humanitas, Ordine di Malta, Polizia di Stato, Finanzieri d’Italia, Operatori radio C.B. Grifone, La Racchetta.