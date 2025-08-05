Prevenzione e benessere: al Caseificio di Sorano una giornata di analisi mediche per i dipendenti

Sorano: Il Caseificio Cooperativo di Sorano, in collaborazione con Confcooperative Salute Toscana, ha organizzato nei giorni scorsi una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute dei propri dipendenti, offrendo un servizio di analisi mediche complete e gratuite direttamente in sede. Un camper attrezzato per gli esami clinici si è fermato presso il Caseificio, permettendo a tutti i lavoratori di effettuare prelievi di sangue, urine e altri esami di controllo approfonditi, normalmente molto costosi. Un’iniziativa concreta e significativa che testimonia l’attenzione della cooperativa verso il benessere di chi ogni giorno contribuisce con passione alla qualità dei prodotti, un segnale importante dato anche il periodo di difficoltà che sta vivendo la sanità locale. All’iniziativa ha preso parte anche il Sindaco di Sorano, Ugo Lotti, che ha accolto con favore l’invito sottoponendosi anch’egli agli esami, sottolineando il valore sociale e comunitario dell’iniziativa.

«Abbiamo voluto offrire un servizio che mettesse al centro la salute delle persone – commenta il Presidente del Caseificio, Luciano Nucci –. Crediamo che il benessere dei lavoratori passi anche da occasioni come questa, in cui prevenzione e attenzione diventano parte del nostro lavoro quotidiano».

Visto il successo della giornata, il Caseificio ha già annunciato l’intenzione di ripetere l’esperienza nei prossimi mesi.



