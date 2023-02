Presto al via il Carnevale aquesiano

Acquapendente: Comune di Acquapendente e Pro Loco hanno presentato ufficialmente il programma del Carnevale aquesiano che avrà come partners organizzativi l’Associazione Tebo, il Museo della Città, La Cooperativa Ape Regina, The Wawe, l’Associazione Culturale Via Francigena.

Si partirà Domenica 12 Febbraio alle ore 15.30 in Piazza Girolamo Fabrizio con la sfilata dei Gruppi mascherati, musica e 44° Sagra della Fregnaccia. Giovedì 16 Febbraio alle ore 16.30 presso il Museo della Città giochi in maschera per bambini dal titolo “A Carnevale ogni scherzo vale”. Alle ore 18.00 presentazione del catalogo della mostra “Ricordi in cartapesta”, Alle ore 20.00 al Teatro Boni evento “La cena del Giovedì grasso a cura dell’Associazione Arisa”. Sabato 18 Febbraio alle ore 23.00 al Teatro Boni Veglione di Carnevale con “I ladri di Monnalisa”. A seguire DJ set con Francis JJ, Andrea Spadaccia ed Alessandro Costa. Domenica 19 Febbraio in Piazza Girolamo Fabrizio alle ore 15.30 sfilata dei gruppi Mascherati, musica e 44° Sagra della Fregnaccia. Premiazione del concorso di Carnevale. Martedì 21 Febbraio in Piazza Girolamo Fabrizio alle ore 15.30 sfilata dei Gruppi Mascherati musica e 44° Sagra della Fregnaccia. A partire dalle ore 18.30 in Piazza della Costituente fiaccolata di Re Carnevale.

Da segnalare il successo riscontrato nell’ultima settimana di Gennaio dalla mostra permanente presso la Biblioteca Comunale “Evviva il Carnevale: un percorso tra immagini e cartapesta per riscoprire la magia del carnevale storico di Acquapendente”. Apprezzatissimo il materiale fornito dall’artigiano artista Roberto Sugaroni artefice dagli anni 70 agli anni 90 di entusiasmanti strutture carristiche, da non fare sicuramente invidia per avveniristici marchingegni movimenti pupazzi ed accostamenti cromatici alle più famose consorelle viareggine.