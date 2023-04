Prestiti bancari inesigibili, sentenza a favore di una famiglia grossetana

«Quel credito era prescritto dal 2008». Confconsumatori registra un'altra vittoria contro i Npl, i crediti deteriorati



Prosegue la tutela dei risparmiatori: rivolgersi agli sportelli dell'associazione

Grosseto: Appena usciti dalla prima pandemia di Covid, nel luglio 2020, una coppia di grossetani si era vista recapitare da una società di cartolarizzazione crediti di una primaria banca una richiesta di pagamento di circa 46 mila euro. Richiesta che si riferiva a un asserito credito risalente agli anni ’90, del quale la coppia aveva avuto notizia solo nel 2008. Ritenendola ingiusta e rifiutandosi di pagare, i due grossetani si erano rivolti allo sportello grossetano di Confconsumatori per avviare un tentativo di mediazione, nel corso del quale la società cessionaria del credito non aveva esibito alcun atto interruttivo ma non aveva rinunciato alla pretesa, insistendo per il pagamento. A quel punto la famiglia era stata costretta a ricorrere al Tribunale di Grosseto per far dichiarare che nulla doveva alla banca e alla cessionaria. Neppure a quel punto la società si era tirata indietro, ma senza costituirsi in giudizio.

Finché il giudice unico Frosini del Tribunale di Grosseto, con ordinanza decisoria resa con rito sommario – ha accertato che tra il 2008 e il 2020, dunque per ben 12 anni, nessuno aveva sollecitato il pagamento nella forme di legge e pertanto, finalmente, ha dichiarato la non debenza dei coniugi.

«Adesso quella famiglia può tirare un sospiro di sollievo. Ma la campagna di resistenza contro i Npl bancari ingiusti e illegittimi (Non performing loan, i crediti deteriorati ormai difficili da estinguere) continua a Grosseto come in tutta la Toscana», dichiarano da Confconsumatori.

Gl interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto telefonando al numero 0564 417849 (nelle ore pomeridiane) oppure scrivere a grosseto@confconsumatori.it o rivolgersi agli altri sportelli toscani dell’associazione: tutti i contatti sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it.