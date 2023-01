Prestigioso concerto alla Sala Friuli dell’Orchestra “Città di Grosseto”

Grosseto: Sarà il Maestro Giancarlo De Lorenzo a dirigere l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto nel concerto in programma sabato 28 gennaio alle ore 21 nella Sala Friuli che si arricchirà anche della presenza del Maestro Paolo Carlini (fagotto).



In programma musiche di Mozart, proponendo: Adagio e Fuga in do minore K. 546 per orchestra d’archi, Concerto n. 1 in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra K 191, Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201.

Il Maestro Giancarlo Di Lorenzo è direttore stabile dal 1992 dell’Orchestra Vox Aurae di Brescia ed è stato dal 2003 al 2011 Direttore artistico e Direttore principale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Ha collaborato con importanti solisti ed ha diretto orchestre italiane e straniere tra cui le prestigiose Philarmonisches Kammerorchester Munchen e la London Mozart Players. Nel 2009 e 2010 ha diretto l’Orchestra Sinfonica Abruzzese alla Scala di Milano.

Il Maestro Paolo Carlini è invece l’unico fagottista dedicatario di opere solistiche dei premi Oscar Ennio Morricone e Luis Bacalov. Da anni occupa un ruolo centrale nella musica del nostro tempo collaborando a fianco dei più importanti compositori che hanno scritto per lui opere solistiche generando un importante sviluppo del repertorio del fagotto. Apprezzato in tutto il mondo, ha avuto sue interpretazioni regolarmente trasmesse nelle principali emittenti radio e tv del nostro pianeta.