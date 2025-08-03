Presidio dei vigili del fuoco alla Marina di Scarlino: operativo il servizio di soccorso acquatico per l’estate 2025

L’iniziativa coordinata dai vigili del fuoco di Grosseto con la collaborazione dei Comuni di Scarlino e Follonica e della Marina di Scarlino

Scarlino: È attivo anche per l’estate 2025 il presidio stagionale dei vigili del fuoco alla Marina di Scarlino. Il servizio, avviato come ogni anno all’inizio di agosto, rientra nell’ambito del piano regionale per il soccorso acquatico e prevede l’impiego quotidiano di una squadra specializzata pronta a intervenire lungo il tratto di costa compreso tra Scarlino e Follonica.

Sabato 2 agosto si è tenuto l’avvio ufficiale del progetto al porto turistico alla presenza dei soggetti coinvolti e della Guardia costiera. L’iniziativa è frutto della sinergia tra il comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto, guidato dal comandante Roberto Bonfiglio, le Amministrazioni comunali di Scarlino e Follonica e la Marina di Scarlino. La postazione è operativa tutti i fine settimana per 11 giornate e consente di garantire una risposta tempestiva in caso di emergenze in mare o in prossimità della costa.

«Un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra costa, molto frequentata in questo periodo dell’anno – ha dichiarato il vicesindaco di Scarlino Michele Bianchi, presente all’avvio del servizio insieme all’assessore al demanio marittimo Silvia Travison –. La collaborazione con i vigili del fuoco, così come con la Guardia costiera, è per noi motivo di orgoglio e conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso residenti e turisti».

Alla presentazione del presidio ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale di Follonica Alberto Aloisi.