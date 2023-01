Presidente della Provincia di Grosseto alle iniziative della Giornata della Memoria

Grosseto: Il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, è intervenuto alle iniziative della Giornata della Memoria che si sono svolte nel capoluogo. Prima ha preso parte alla commemorazione istituzionale in piazza Dante Alighieri, davanti alle pietre d’inciampo, organizzata dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec) e dall’ANPI provinciale “Norma Parenti”, per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Poi ha partecipato alla cerimonia in Prefettura, per la consegna della medaglia d’onore ai familiari di Alfredo Carlitto, vissuto a Monte Argentario. Alfredo è uno dei 600mila internati militari italiani, soldati che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si rifiutarono di combattere con l’esercito tedesco, pagando questa scelta con la prigionia in Germania in condizioni di vita disumane.



“E’ fondamentale celebrare questa Giornata - afferma Francesco Limatola - portando avanti un impegno collettivo per ricordare cosa sia stato l’olocausto anche alle nuove generazioni, perché come afferma la senatrice Liliana Segre “dobbiamo combattere l’indifferenza grazie alla quale i fantasmi del passato possono rialzare la testa”. La memoria custodita e tramandata è l’antidoto contro questi fantasmi. Questa giornata è l’occasione per conoscere il passato, nella consapevolezza che la storia è maestra di vita se ne cogliamo le implicazioni sul presente.”