Preservare la Biodiversità nelle Cave: un impegno per la Sostenibilità Locale

Oggi viene presentata in FIBRAN alle 11:30 c/o Località Tamburino snc – Roccastrada l’iniziativa volta a proteggere e preservare la biodiversità nei siti estrattivi.

Roccastrada: Un’iniziativa mirata a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli attori locali sull'importanza della conservazione della biodiversità all'interno delle realtà estrattive. Un’occasione per riunire esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni locali, associazioni, imprese e cittadini per affrontare i temi legati alla tutela dell'ecosistema delle cave e promuovere pratiche sostenibili per la conservazione della biodiversità.

"Le cave di gesso sono una risorsa naturale di grande rilevanza per la nostra comunità. Non solo contribuiscono all’economia locale come fonte di materiale da costruzione, ma sono anche degli ecosistemi unici in cui vivono molte specie di flora e fauna autoctone. Riconosciamo il valore ecologico di queste zone e ci impegniamo a garantirne la conservazione per le generazioni future. "

Questa la visione di FIBRAN che si concretizza nella campagna di sensibilizzazione Eurogypsum e Assogesso, attraverso la presentazione dei tre manifesti dedicati a Biodiversità e gestione della cava:

1. creare habitat all’interno della cava

2. conservazione dell’habitat

3. coinvolgimento degli attori locali

I tre poster sono pensati come mezzo per veicolare, con un linguaggio semplice e immedediato, le "buone pratiche della biodiversità”: iniziative volte alla creazione di nuovi habitat e alla tutela di quelli esistenti per la conservazione della flora e della fauna locale e svolte contemporaneamente all’attività di estrazione. Intervengono: F. Limatola (Sindaco Roccastrada), R. Breda (Pres. Camera di commercio della Maremma e del Tirreno), Ing. F. Pacini (Pres. Delegazione Grosseto - Confindustria Toscana Sud).