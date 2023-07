Presenze turistiche, Fdi Castiglione: “Sindaco Nappi dica la verità"

Castiglione della Pescaia: “Stonano, e non poco, le parole del Primo cittadino riportate sulla stampa alcuni giorni fa, con le quali il sindaco Nappi sbandiera ai quattro venti che già in questi primi 5 mesi del 2023 c’è stato un incremento di presenze turistiche e che quest'anno, si preannuncerà come un anno record per il Comune di Castiglione della Pescaia”, è quanto affermano i dirigenti del circolo di Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia.



“Probabilmente – prosegue la nota – il sindaco Nappi si è confuso, in quanto sappiamo tutti che la realtà purtroppo è ben altra, in quanto si parla di un calo importante non solo per il comune castiglionese, ma in generale in gran parte anche nei territori limitrofi. Certamente non vogliamo imputare al Sindaco la responsabilità di questo calo, ma “raccontare balle”, certamente non rende merito ne al Primo cittadino, ne tantomeno ai residenti, ai turisti, agli imprenditori e lavoratori castiglionesi che invece si vedono costretti a stringere la cinghia per tirare avanti”.

“Al momento non ci è dato conoscere se il Sindaco Nappi manchi di un eventuale comunicazione e contatto con le varie attività commerciali e turistiche del territorio, ma sicuramente per quanto ci riguarda, riceviamo giornalmente numerosi grida di allarme da parte di tutto il settore che certamente non deve essere sottovalutato, ne tantomeno illuso con proclami trionfanti come quello appena sbandierato alcuni giorni fa”. “Come tutte le persone di buon senso, ci auguriamo che i prossimi mesi vedano davvero arrivare un grande afflusso turistico, e che grazie anche alle politiche messe in atto da parte del Governo nazionale, cittadini ed imprese riescano a migliorare le proprie condizioni. Ma una cosa caro Sindaco le chiediamo: la prossima volta faccia molta più attenzione prima di “sparare dichiarazioni”, che poi allo stato dei fatti non corrispondano alla realtà. Forse, prima di “dirle grosse”, le consigliamo di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo del nostro territorio. Cittadini, turisti e imprese, questo si aspettano da un Primo cittadino, e non i soliti proclami che portano poco o nulla”, termina Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia.