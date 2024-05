Presentazione della Lista e dei Candidati di Michele Bartalini Sindaco

Castel del Piano: Presentati i candidati della lista a sostegno di Michele Bartalini per le prossime elezioni locali dell’8 e 9 giungo.

La lista è composta da 4 consiglieri uscenti Sonia Giannelli, Mariarosa De Masi, Giorgio Avola, Carlo Pulcini, un importante ritorno quello di Renzo Nannetti e sei new entry Sabrina Rosati, Riccardo Amorfini, Tommaso Tassi, Francesca Pastorelli, Gerardo Leoni e Marco Galgani.



«Siamo assolutamente soddisfatti della squadra che abbiamo messo in campo - dicono i rappresentanti politici -, ognuno porta un’importante esperienza personale che sarà al servizio della comunità, tutti hanno competenze traversali e idee nuove per tutto il comune. Ci tengo a sottolineare che in lista ci sono due giovani under30. Io credo nei giovani e credo nello loro capacità. Spesso sono esclusi, per questo sono fiero di aver preso questa decisione, così da rappresentare la voce di tutti i giovani del nostro comune.

Insieme alla lista abbiamo parlato anche dei sette punti fondamentali del programma che nei prossimi giorni condivideremo con tutta la popolazione. Abbiamo mantenuto l’attenzione su alcuni argomenti chiave che hanno caratterizzato i nostri primi 5 anni di amministrazione, ma allo stesso tempo ci siamo focalizzati su alcune necessità che consideriamo centrali per poter continuare la crescita, ma non solo abbiamo idee importanti per lo sviluppo del nostro Comune.

Da qui ai giorni delle elezioni non mancheranno incontri ed eventi sia indirizzati verso tutta la popolazione che verso specifiche categorie come gli operatori economici, i commercianti, i cacciatori, le associazioni e il personale sanitario.

Siamo il presente - concludono -, facciamo il futuro!»