Presentazione del libro "La Commedia come Metaverso" di Sergio Landi

Grosseto: Venerdì 7 febbraio alle ore 17:00, presso il Museo di Storia Naturale, Sergio Landi presenterà il suo libro La Commedia come Metaverso. Interverranno il professor Massimo Seriacopi e la psicologa Paola Dei; l'incontro sarà coordinato dalla professoressa Letizia Stammati. Accompagnato dalle sue guide, Dante trasferisce la realtà di un mondo corrotto in una seconda vita, un Metaverso: un cammino virtuale, quasi un diario di autoterapia, con cui riannoda i fili spezzati della propria esistenza. Si trova così di fronte a nuove frontiere del sapere, vedendo cose difficili da riferire, che si muovono tra finito e infinito, creando geometrie variabili. Un inatteso mondo quantistico che si presta a numerose interpretazioni... Relatori: Sergio Landi – Saggista, autore di Odissea: Ulisse politico, manager, leader, Tis, Omero chi, Dante tra Amiata e Maremma, Dialoghi nella Commedia, La Pia in Dante.

Massimo Seriacopi – Docente, ricercatore in Filologia Dantesca (UniFi), autore di opere su Dante, vicedirettore della rivista Letteratura italiana antica.

Paola Dei – Psicologa, pedagogista dell'audiovisivo, interprete dell'arte, critica cinematografica e teatrale, direttrice artistica di progetti culturali. Sotto la locandina dell'evento della Società Dante Alighieri.





