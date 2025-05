Presentazione del libro “Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall’Unità a oggi” di Manfredi Alberti

Tarquinia: Sabato 17 maggio, alle 18, il Salone delle Feste di Palazzo Bruschi Falgari (via Umberto I, 34), sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, ospiterà la presentazione del volume “Il lavoro in Italia. di Palermo e autore di monografie e articoli di storia dell'economia, storia del lavoro e storia della statistica. L'opera di Alberti offre un ampio affresco della storia del lavoro in Italia, dalle origini dello Stato unitario fino ai giorni nostri, attraversando le grandi trasformazioni economiche, sociali, politiche e culturali che hanno segnato il passaggio da un'economia agricola a una società dei servizi.

Il volume analizza il ruolo della politica e dello Stato nella costruzione del welfare e del diritto del lavoro, il fenomeno delle migrazioni, le dinamiche di genere, le lotte sindacali e il riconoscimento dei diritti, ma anche l'evoluzione delle teorie economiche che hanno contribuito a spiegare l'andamento di variabili fondamentali come salari e occupazione. Grazie a un'accurata analisi delle fonti – statistiche, normative e storiche – l'autore propone una lettura di lungo periodo del valore del lavoro nella società italiana, restituendone la centralità come pilastro della vita civile e democratica della Repubblica.

L'incontro rientra nel programma de “Il Maggio dei Libri 2025”, la campagna nazionale per la promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura. A Tarquinia, la rassegna è curata dalla Biblioteca Comunale “Cardarelli” in collaborazione con i firmatari del Patto per la lettura. A moderare la presentazione sarà la giornalista Daniela Preziosi. Insieme ad Alberti sarà presente Daniele Camilli, sindacalista della UILA – Lega comunale di Viterbo, che porterà testimonianze significative sull'attuale condizione del lavoro bracciantile nella Tuscia viterbese, proponendo spunti di riflessione su molte delle domande trattate nel libro. L'evento è promosso da Unicoop Tirreno e Sezione Soci Coop di Tarquinia, da sempre impegnato nella promozione di momenti di riflessione su temi di interesse per la comunità e per il tessuto socioeconomico. locale.