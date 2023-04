Presentazione del libro "Cerca trova", relatore architetto Pietro Pettini

Grosseto: La presentazione del libro, edito dall'editore Nardini di Firenze, sarà ospitato dalla Nuova Libreria sabato 22 aprile, ore 18. Ad accompagnare l'autore Stefano Corazzini ci sarà un relatore d'eccezione, l'architetto Pietro Pettini.





A partire dagli anni Settanta molte energie sono state spese per comprendere dove fosse ubicata la Battaglia di Anghiari, il perduto dipinto che Leonardo da Vinci realizzò all’inizio del XVI secolo nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Durante quasi mezzo secolo d’indagini, il dipinto è stato cercato prima sul muro di ponente e poi su quello di levante; sono state elaborate ipotesi di ogni genere; raccolte testimonianze, documenti e opinioni di stimati storici e scienziati; sono state realizzate indagini utilizzando tecnologie sempre più sofisticate; filmati, documentari e ricostruzioni tridimensionali; ma senza mai giungere ad una risposta definitiva.

Se per alcuni studiosi è ancora oggi legittimo continuare a cercare il perduto dipinto, per altri non esistono motivazioni per farlo (per qualcuno non è nemmeno mai esistito). In quarantacinque anni di ricerca, nessuno può essere certo di non aver commesso errori d’interpretazione, di non aver involontariamente forzato la lettura di alcuni documenti ai fini di incastrare meglio le tessere del puzzle; scienziato o storico che sia. Molti sono i dubbi che rimangono irrisolti, molte le ipotesi e molte le contraddizioni.

Ha quindi veramente senso smettere di cercare?

L'AUTORE

Stefano Corazzini, nato a Grosseto e laureato in architettura presso l’ateneo fiorentino, ha coltivato l’idea di scrivere un libro che raccontasse la storia della ricerca della Battaglia di Anghiari fin da quando, nel2008, ha avuto modo di partecipare ad alcune fasi della raccolta dati. Confrontandosi con i protagonisti delle varie sessioni di ricerca, consultando articoli di giornali e documenti d’archivio (alcuni inediti), ha cercato di raccontare le varie fasi di una ricerca che, nonostante si sia trascinata per quasi mezzo secolo, non è stata in grado di consegnare alla comunità accademica e scientifica una risposta definitiva. Con Nardini ha pubblicato anche Il Granduca Innamorato, Francesco I de Medici e Bianca Cappello nella Firenze del Cinquecento (2017), disponibile anche in lingua inglese.