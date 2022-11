Presentato in Provincia il Programma europeo Italia-Francia Marittimo 2021-2027

Grosseto: Ha fatto tappa a Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto, il tour di presentazione di Interreg VI Italia Francia Marittimo 2021-2027, il programma comunitario che prevede una dotazione finanziaria di circa 193 milioni di euro, di cui la Regione Toscana è autorità di gestione, e che interesserà anche il nostro territorio.



Le aree appartenenti al Programma Interreg Italia-Francia Marittimo sono, infatti, per la Regione Toscana, le Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. La Provincia di Grosseto ha ospitato uno degli open day per far conoscere i contenuti del programma. L'iniziativa è promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con Anci e Upi.

In particolare, a Grosseto, è stata approfondita la priorità 4 del programma relativa al capitale umano, fondamentale per sostenere e rilanciare l’economia della conoscenza, investendo su istruzione e formazione. ll nuovo Italia-Francia Marittimo sosterrà progetti di cooperazione transfrontaliera tra la Toscana e le altre Regioni partner del Programma (Liguria, Regione Sardegna, Collectivité de Corse e Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) con l’obiettivo di creare territori più sostenibili, connessi e inclusivi.

“Interreg VI rappresenta una grande opportunità per la provincia di Grosseto, come è emerso anche oggi, durante questo incontro. – commenta il presidente Francesco Limatola – L’auspicio è che i 193milioni di euro che arriveranno sui territori dell’area transfrontaliera entro il 2027 siano utilizzati al meglio. Per questo, la Provincia svolgerà un’azione di coordinamento e di supporto, al fine di far emergere e crescere le migliori idee progettuali e presenterà essa stessa dei progetti”.