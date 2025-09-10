Presentati i candidati della lista civica "Noi Moderati – Civici per Tomasi" nel collegio di Grosseto

In lista Ulmi, Amante, Bartalini e Benucci

Grosseto: “In Toscana, dopo oltre cinquanta anni di governo di centrosinistra, è tempo di cambiamento e lo è ancora di più al cospetto di un campo largo guidato da Eugenio Giani che si annuncia litigioso e con idee diverse. Un cambiamento che parte dal basso e da un sindaco capace come Alessandro Tomasi”. Con queste parole i candidati di “Noi Moderati-Civici per Tomasi” presentano la loro sfida al fianco del candidato di centrodestra, con una lista che unisce un partito e il mondo civico. Una conferenza stampa che ha segnato anche l'inaugurazione della sede della lista civica "Noi Moderati – Civici per Tomasi" in via Cesare Battisti 47 a Grosseto. I candidati sono:

- Andrea Ulmi, nato nel 1957, consigliere regionale uscente e vicepresidente della Commissione Sanità, Sociale e Sport. Medico e dentista, Ulmi, che sarà candidato anche nel collegio di Firenze 1, ha portato la voce del gruppo civico Merito e Lealtà, sottolineando l’importanza della continuità istituzionale e dell’impegno concreto sul territorio. "Continuerò a lavorare per una Regione più vicina ai territori -afferma Ulmi- e vorrei proseguire in un’attività che, pur stando all’opposizione, mi ha permesso di ottenere molti risultati, dal far passare il concetto di 'medicina basata sul valore’, alla legge che prende il mio nome e che permette di tumulare le ceneri degli animali da compagnia con i proprietari, dalla promozione dell’indagine conoscitiva sul diabete, all’ingresso nei Lea di alcune malattie rare, tutto questo passando per numerose battaglie a tutela del territorio".

- Angela Amante, nata nel 1973, assessore all’istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e gentilezza del Comune di Grosseto. Con una solida esperienza nel commercio, Amante, che è espressione di Nuovo Orizzonte Civico, ha evidenziato il valore dell’ascolto e della vicinanza alle famiglie e ai giovani. “Ogni giorno -ricorda- come assessore e come cittadina, mi impegno per costruire una comunità più gentile, inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie e dei giovani. Porto in questa candidatura la voce di chi vive il territorio con passione e concretezza e che tutti i giorni si confronta con la Regione sul tema dell’istruzione"

- Michele Bartalini, classe 1973, artigiano e sindaco di Casteldelpiano dal 2019 al 2024 e attuale consigliere comunale. Bartalini, esponente civico, ha ribadito il ruolo centrale delle comunità locali e dell’artigianato come motore di sviluppo. “Da artigiano e amministratore locale -spiega- conosco le sfide delle nostre comunità. Voglio portare in Regione la forza dell’Amiata e il valore del lavoro, dell’identità e della cooperazione tra territori".

- Nadia Benucci, nata nel 1970, imprenditrice agricola di Massa Marittima con esperienze nel settore agrituristico e della ristorazione. Benucci, iscritta a Noi Moderati, ha portato la voce del mondo rurale, sottolineando l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio.”La terra - sostiene- mi ha insegnato il rispetto, la resilienza e il valore delle radici. Con questa candidatura voglio dare voce al mondo agricolo, al turismo rurale e a chi ogni giorno lavora per tenere vivo il cuore della Toscana".





Alla conferenza stampa hanno partecipato anche figure di rilievo del movimento civico e politico: il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, il commissario provinciale Daniele Brogi, e la consigliera di Nuovo Orizzonte Civico Chiara Vazzano, che hanno espresso pieno sostegno ai candidati e alla visione della lista.

La presentazione ha segnato l’inizio ufficiale della campagna elettorale di “Noi Moderati - Civici per Tomasi” nel territorio grossetano, con l’obiettivo di portare avanti una proposta politica moderata, concreta e radicata nei valori civici e nella partecipazione attiva dei cittadini.