Presentata ufficialmente la 43° edizione della Fiera del Madonnino

Presentata ufficialmente la 43° edizione del Madonnino che si svolgerà in contemporanea al 31° Game Fair Italia nei giorni 23,24,25 aprile 2023 nel Centro Fiere del Madonnino.

Grosseto: Sarà il più grande evento per estensione mai organizzato in Toscana, 250.000 mq di agricoltura, ruralità, attività che si praticano all’aria aperta. Le due manifestazioni insieme riassumono al meglio la mission di Grossetofiere, nata per promuovere i settori trainanti dell’economia locale e creare indotto e ritorni indiretti su tutto il territorio, non dimenticando che le due fiere vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione.

La fiera del Madonnino è l’emblema di semplicità e ruralità e simbolo di un legame forte tra il territorio ed i suoi abitanti. Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell’agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore agricolo in Italia. Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini la Fiera del Madonnino si pone l’obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera.

Gli oltre 2.000 biglietti venduti ai visitatori provenienti dalla Lombardia della scorsa edizione, confermano che la Fiera del Madonnino ha valicato i confini regionali, creando interesse anche nei territori agricoli più distanti al Centro Fiere grossetano. I numeri parlano chiaro, l’obiettivo è quello di coprire 60.000 mq di esposizione e raggiungere i 300 espositori come negli anni migliori della Fiera che nell’ultima edizione organizzata ha incrementato il numero di visitatori.

Tanti eventi caratterizzeranno la 43° edizione, a partire dalle prove in campo in un terreno adiacente al Centro Fiere, facilmente raggiungibile a piedi, dove verrà rinnovato il proficuo accordo con la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani che organizzerà le prove di macchinari agricoli tecnologicamente innovativi e dove tutte le aziende presenti potranno far provare le proprie macchine operatrici ai potenziali acquirenti. Il Padiglione digital 4.0 lanciato nel 2022 con la preziosa ed operativa collaborazione di Confindustria Toscana Sud sarà, nell'edizione 2023, il salone "digital 4.0 e della sostenibilità".

Il Game Fair Italia è giunto alla sua 31° edizione, Grossetofiere custodisce gelosamente questa manifestazione internazionale che non ha uguali sul territorio nazionale e rappresenta un patrimonio da preservare non solo per i brand che rappresenta ma per il messaggio più che mai attuale che esalta la vita all’aria aperta, nel pieno rispetto dell’ambiente. I numeri di questa fiera sono da capogiro 190.000 mq di superficie di cui l’80% green, più di 200 gli animali in esposizione che parteciperanno ai vari eventi, 140 risorse umane che si impegneranno nella fase realizzativa della fiera.

Il Game Fair è un’occasione unica e straordinaria per vivere a tutto tondo le proprie passioni ed emozioni, si potrà visitare Il villaggio espositivo con i suoi 120 espositori per acquistare i prodotti dei propri hobby, sperimentare e provare tutte le discipline presenti, assistere agli oltre 200 spettacoli nei tre giorni che caratterizzeranno la manifestazione che si preannuncia la più ricca di sempre. Le discipline storiche del Game Fair sono legate alla tradizione rurale e naturalmente a tutte le attività che si praticano all’aria aperta, cinofilia, cavalli, falconeria, il tiro no Fiere, il tiro al volo, Soft air, sono solo alcuni esempi di quello che si può trovare al Game FAIR, con la grande novità di un intero settore dedicato al Bike. Come sempre le linee di tiro al volo dove chiunque può provare sotto l’attenta guida di istruttori, sono una tra le attrazioni principali, sotto la cornice della riserva faunistica di Montepescali rappresentano uno dei campi di tiro più importanti realizzati in Italia.