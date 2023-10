Presentata l'ottava edizione della Settimana della Bellezza

“L'eternità in ogni giorno”



Grosseto: Che rapporto abbiamo con il tempo che scorre inesorabile? E quanto siamo allenati a scorgere frammenti dell'Eterno in ciò che ogni giorno si dipana dinanzi a noi? Intorno a questi interrogativi si dipanerà l'edizione 2023 della “Settimana della Bellezza”, evento di evangelizzazione attraverso i linguaggi della cultura, organizzato dalla Diocesi di Grosseto con la Fondazione Crocevia e la coorganizzazione del Comune.

La SdB è ormai divenuta un appuntamento atteso, anche fuori dai confini di Grosseto, per godere – nell'arco di una settimana – di occasioni di riflessione corale sui temi che interpellano la nostra umanità.

Tema di questa ottava edizione – in programma da sabato 21 a domenica 29 ottobre – sarà: “L'eternità in ogni giorno”. I linguaggi delle arti figurative, del teatro, della filosofia, della mistica, della parola, della teologia, della letteratura e perfino dell'economia consentiranno di approfondire tanti aspetti del rapporto che intercorre fra il tempo cronologico e l'eternità, verso cui siamo orientati.





“Con l'evento cristiano il rapporto tempo-eternità ha subìto una metamorfosi meravigliosa - commenta il vescovo Giovanni Roncari - In Gesù, l'Eterno è entrato nel tempo cronologico rendendolo un tempo profetico, perché capace di farci pregustare quel “non ancora” che è raccolto nell'infinito di Dio. Similmente, il tempo che scorre, talvolta ripetitivo e uguale a se stesso nella ferialità delle nostre giornate, contiene quella “speranza certa” che la Liturgia ci mette dinanzi in alcuni momenti dell'anno, quando siamo chiamati a fare memoria del fatto che non veniamo dal nulla, ma da Dio e che non siamo proiettati nel nulla, ma di nuovo in Dio. Di questo vorremmo riempire i giorni della Settimana 2023”

“Il tema di questa edizione - spiega don Roberto Nelli, direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della cultura - è frutto di una riflessione piuttosto lunga, su vari aspetti. In primis, sul valore del tempo e sul valore della memoria. Oggi viviamo in un’epoca in cui si da estremo peso all’attimo che stiamo vivendo, ma ci dimentichiamo del passato e siamo poco protesi verso il futuro... Basta osservare il mondo giovanile, che oggi vive comprensibilmente una fase di grande delusione verso il futuro, perchè fatica a immaginarlo. Ma basta guardare anche al mondo adulto, che raramente sa dare ai ragazzi una prospettiva che profumi di futuro. Le sollecitazioni che ci hanno provocati nei mesi passati, come equipe di pastorale culturale, sono state tante e non è stato facile giungere ad una sintesi, finché l’abbiamo trovata con un termine molto semplice: la bellezza dell’infinito. La Settimana della Bellezza 2023 - continua don Nelli - vuol mettere in evidenza che l’infinito lo si scopre e lo si vive nel finito, cioè nella quotidianità. Ecco perchè il titolo: l’eterno in ogni giorno. Vorremmo prendere per mano quanti avranno la bontà di partecipare ai momenti che la Settimana offrirà, per condurli in un percorso di scoperta (o riscoperta) della consapevolezza che ogni attimo che vivo è il frutto del passato ed è custode del seme del futuro”.

• GLI OSPITI

Numerose anche quest’anno le personalità che hanno accettato l’invito a prendere parte alla Settimana della Bellezza.

A partire dal cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio consiglio per la Cultura, che terrà la lectio di apertura della SdB sabato 21 ottobre nella cattedrale di Grosseto, partendo da un'espressione della Divina Commedia: “All'etterno dal tempo”. E poi suor Maria Gloria Riva, monaca e storica dell'arte; Rosy Russo, ideatrice di Parole O_stili; padre Maurizio Botta, dei padri oratoriani di Roma, geniale nel suo modo di parlare del Vangelo; il giornalista e ricercatore sociale Enrico Finzi; il filosofo e storico della mistica Marco Vannini; l'attore Pietro Sarubbi; il filosofo Massimo Borghesi.





• I LINGUAGGI DELLE ARTI

Anche le arti saranno linguaggi che si intrecceranno per raccontare il rapporto tempo-eternità. Come nelle precedenti edizioni teatro, cinema e le mostre che saranno allestite fra il Maam e il Polo Le Clarisse.

Partendo proprio dalle mostre, saranno due. La prima, intolata “Porte del Paradiso” metterà in dialogo l'iconografia della Madonna col Bambino in Francesco Badile, misconosciuto intagliatore e pittore veronese, membro della famiglia di artisti e artigiani più importante a Verona dal Medioevo al Rinascimento, e Ugo Riva, scultore italiano vivente, originario di Bergamo. La mostra è promossa e organizzata dalla Fondazione Crocevia, Diocesi di Grosseto e Polo Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Curatori sono Giovanni Gazzaneo, giornalista curatore di “Luoghi dell'infinito”, la rivista mensile di Avvenire e presidente della Fondazione Crocevia, con Mauro Papa ed Eleonora Cotini. La mostra sarà inaugurata sabato 21 ottobre alle 10.30 in Sala Friuli, piazza San Francesco e sarà visitabile, al Polo Le Clarisse di via Vinzaglio, a Grosseto, fino al 3 dicembre, dal giovedì alla domenica ore 10.00-13.00/17.00-20.00 (Ingresso 3 euro, ridotto 2 euro. Mostra e Collezione Luzzetti 5 euro)

La seconda proposta, intolarta “L'eternità dell'arte e nell'arte” è un itinerario museale, con laboratori creativi pensati per nuclei familiari, che viene curato dagli operatori del Museo archeologico e d'arte sacra della Maremma. Anche in questo caso l'inaugurazione sarà sabato 21 ottobre e l'itinerario si protrarrà fino al 10 gennaio 2024. I laboratori si terranno in specifici giorni alle ore 17, così come le visite guidate. Per info e prenotazioni: 0564 488752; accoglienzamaam@gmail.com

• IL TEATRO

Per quanto riguarda il teatro, la Settimana della Bellezza il 27 ottobre accoglierà l'attore, regista e docente di regia cinematrografica Pietro Sarubbi, noto al grande pubblico per numerose interpretazioni, fra cui quella di Barabba nel fim “The passion” di Mel Gibson. La sera del 27, alle ore 21, Sarubbi porterà sul palco degli Industri “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro”, una conversazione quasi seria sulla vita dell’apostolo Pietro, un semplice pescatore che quando viene chiamato dai sacerdoti a parlare di sé non può che raccontare di quel Gesù che gli ha cambiato la vita: un racconto poetico e ironico di un santo impacciato con le parole, ma svelto nei fatti. Un testo denso e delicato, un Pietro inadeguato come tutti ma vero come chi, avendo avuto la vita sconvolta da un incontro incredibile, non può più tornare indietro.

Per assistere allo spettacolo: ingresso a offerta con prenotazione obbligatoria, dal 14 ottobre, presso la libreria Paoline di Grosseto

• IL CINEMA

Giovedi 26 ottobre, alla Multisala Aurelia Antica di Grosseto proiezione del film “Ennio” di Giuseppe Tornatore. La pellicola del 2021 è dedicata al grande compositore e musicista Ennio Morricone, scomparso nel 2020. Subito dopo la visione del film, spazio al dibattito con Alessio Brizzi, docente di storia dell'arte ed esperto di cinema. Ingresso gratuito, prenotazione obblicatoria a progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it indicando nome, cognome e numero di telefono.

• LA PREGHIERA

Altro momento particolarmente importante la giornata dedicata alla preghiera: la Settimana della Bellezza terminerà con due giornate dedicate in particolare all’Eucaristia, segno più eloquente del permanere di Dio, l'eterno, nel tempo. Sabato 28 ottobre, nella chiesa di San Pietro al corso, ci sarà la possibilità di sostare in adorazione continua davanti al SS. Sacramento. Ad animare la preghiera saranno le monache del monastero carmelitano del Cerreto di Sorano, mentre nel dopocena saranno i giovani a offrire un’occasione di incontro con Gesù Eucaristia grazie alla evangelizzazione di strada. Domenica 29 ottobre, poi, nel giorno del Signore, ogni Parrocchia è invitata a riflettere sull’Eucaristia come via d’eternità. I sacerdoti potranno sfruttare il momento dell’omelia per offrire delle riflessioni su questo.

• LA GRANDE PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE

Tutti gli istituti superiori della città di Grosseto parteciperanno alla Settimana della Bellezza, aprendo le loro porte all'incontro con personalità del mondo dell'arte, della cultura, del pensiero per approfondire il tema. Lunedì 23 ottobre al liceo artistico suor Maria Gloria Riva e Giovanni Gazzaneo dialogheranno coi ragazzi su "I volti della bellezza"; martedì 24 ottobre al liceo scientifico statale Marconi del Polo Aldi, padre Maurizio Botta incontrerà gli studenti sul tema “Quel cretino di un cristiano. Il rapporto tra scienza e fede”. Giovedì 26 ottobre nell'aula magna del Polo Universitario Grossetano, il prof. Cristiano Iacopozzi, docente di Asset allocation presso l'Università di Siena, incontrerà gli studenti per parlare di principi di educazione finanziaria: investire consapevoli. Lo stesso giorno, al mattino, gli studenti del Liceo paritario Chelli incontreranno Marco Vannini, filosofo e storico della mistica, che affronterà il tema “La luce dell'anima, fuori dallo spazio e dal tempo”, mentre venerdì 27 ottobre i ragazzi del liceo classico statale “Carducci Ricasoli” dialogheranno con Massimo Borghesi, docente di Filosofia all'Università di Perugia, su “La bellezza, la realtà, il nulla. La sfida del nostro tempo”.

Contestualmente studenti di altre scuole superiori saranno al teatro degli Industri per incontrare l'attore Pietro Sarubbi. La novità di quest'anno è l'ingresso del ballo: giovedì 27 ottobre, infatti, gli studenti del liceo coreutico del Polo Bianciardi vivranno un'esperienza con Dancelab armonia, associazione culturale che promuove la cultura della pace attraverso l'arte e che nel pomeriggio terrà un workshop di danza hip hop negli spazi della parrocchia SS. Crocifisso, che si affaccia sulla cittadella dello studente.





• LA CERIMONIA INAUGURALE. La cerimonia di inaugurazione della Settimana avrà luogo sabato 21 ottobre alle 10.30 nella sala Friuli (parrocchia San Francesco, piazza San Francesco) con la partecipazione di Suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte, Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia e coordinatore dei Luoghi dell’Infinito, Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, Chiara Valdambrini, già direttrice del Museo archeologico e d’Arte della Maremma e Eleonora Cotini, storica dell'arte

• LE LOCATIONS

La Settimana, a Grosseto, si terrà fra la cattedrale, la sala Friuli, l’aula magna del Polo Universitario e il teatro degli Industri.

• CON CHI

La Settimana della Bellezza non solo è un lavoro corale, ma mette insieme diversi canali capaci di confluire, ognuno con le proprie specificità, nell’unico alveo rappresentato dal desiderio di interrogarsi insieme, partendo magari da punti di vista e sensibilità differenti, su quel desiderio di infinita Bellezza che abita da sempre l’animo umano. La Settimana della Bellezza è organizzata, infatti, dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto. Gode, inoltre, della collaborazione di altri uffici diocesani: in particolare, l’ufficio scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; l’ufficio comunicazioni sociali. La “Settimana” vede, poi, la collaborazione del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito, il cui ideatore e coordinatore è Giovanni Gazzaneo, che è anche presidente di Fondazione Crocevia; della Fondazione Polo Universitario Grossetano, della Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

GLI SPONSOR. Anche quest’anno fondamentale è il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival, credendoci e dimostrandosi sensibili a sostenere anche economicamente la cultura. E così la Settimana 2023 può far conto, accanto all’impegno diretto di Diocesi, Fondazione Crocevia e Comune, anche del sostegno di Fondazione Bertarelli e Impresa Antonio Lauria come mains sponsor.

E poi Conad Grosseto; Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala; Nuova Solmine; Consorzio Tutela del Pecorino Toscano DOP; Farmacia La Rugginosa; Cielo Verde Camping Village; Libreria Paoline; assicurazione Cattolica; Hotel Granduca; Ristorante l'Uva e il malto; cooperativa Auxilium Vitae

COME SEGUIRE LA SETTIMANA. Per restare aggiornati sugli appuntamenti giornalieri della Settimana 2023, oltre che sul settimanale diocesano Toscana Oggi che nell'ultimo numero dedica 8 pagine all'evento, si può fare riferimento al sito diocesano (www.diocesidigrosseto.it), alla pagina facebook la Settimana della Bellezza-Grosseto e al sito www.fondazionecrocevia.it. Per info la mail è progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it

Settimana della Bellezza “L'eternità in ogni giorno” Grosseto 21-29 ottobre 2023 - tutto il programma

Sabato 21 ottobre

Sala Friuli, piazza San Francesco ore 10.30 Inaugurazione delle mostre con la partecipazione di: Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia e coordinatore di Luoghi dell’Infinito, Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, Ugo Riva, artista, Eleonora Cotini, storica dell’arte, Chiara Valdambrini, già direttrice del Museo archeologico e d’Arte della Maremma. Ingresso libero

Chiesa Cattedrale, Piazza Duomo ore 16.30 “All'etterno dal tempo" (Paradiso 31,38). La vita quotidiana trasfigurata Lectio Magistralis di S.Em.za Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica in diretta su TV9 Presiede il Card. Gianfranco Ravasi

Domenica 22 ottobre

Sala Friuli, piazza San Francesco, 2 ore 17.00 Porte del Paradiso. Il Dio Bambino e la Vergine Madre Suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte.

Lunedì 23 ottobre

IIS Polo L. Bianciardi – Liceo Artistico, via Pian D’Alma, 15 Ore 11.00 I volti della bellezza Gli studenti incontrano Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia e coordinatore di Luoghi dell’Infinito e Suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte

Polo tecnologico Manetti-Porciatti, viale Brigate Partigiane, 19 ore 11.00 La rete è così bella... anzi bellissimissima Gli studenti incontrano Rosy Russo, ideatrice di Parole O_Stili e di MiAssumo, owner dell’agenzia di comunicazione Spaziouau.

Sala Friuli, piazza San Francesco, 2 ore 17.00 Quando la gentilezza fa rima con eternità Rosy Russo, ideatrice di Parole O_Stili e di MiAssumo

Martedì 24 ottobre

IIS Pietro Aldi -Liceo Scientifico Guglielmo Marconi, via de Barberi 104, Grosseto ore 11.00 Quel cretino di un cristiano. Il rapporto tra scienza e fede. Gli studenti incontrano padre Maurizio Botta, sacerdote della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Roma

Sala Friuli, piazza San Francesco, 2 ore 17.00 Cristo e il lavandino. L’eternità nella vita di ogni giorno con padre Maurizio Botta

Mercoledì 25 ottobre

Sala Friuli, piazza San Francesco, 2 ore 17.00 Fede, speranza, carità: una prospettiva laica per credenti e non Enrico Finzi, docente universitario, giornalista, ricercatore sociale e di marketing.

Multisala Aurelia Antica ore 21.00 Ennio di Giuseppe Tornatore – 2021 Proiezione del film e dibattito con Alessio Brizzi, esperto di cinema. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it (indicando nome, cognome e numero di telefono)

Giovedì 26 ottobre

Polo Universitario Grossetano, via Ginori, 43 ore 10.00 Principi di educazione finanziaria: investire consapevoli Cristiano Iacopozzi, docente di Asset Allocation presso l’Università di Siena

IIS Polo Bianciardi – Liceo Coreutico, piazza De Maria, 31 ore 11.00 Progetto Armonia fra i popoli Gli studenti incontrano Dancelab Armonia, associazione culturale che promuove la cultura della pace attraverso l’arte

Liceo G. Chelli, viale F. Ferrucci, 11 ore 11.00 La luce dell’anima, fuori dallo spazio e dal tempo Gli studenti incontrano Marco Vannini, filosofo e storico della mistica Parrocchia Ss. Crocifisso, via Spartaco Lavagnini, 3 Ore 14.30 Workshop di danza hip hop a cura di Dancelab Armonia aperto ai giovani

Sala Friuli, piazza San Francesco, 2 ore 17.00 La luce dell’anima, fuori dallo spazio e dal tempo con Marco Vannini, filosofo e storico della mistica

Venerdì 27 ottobre

Teatro degli Industri, via Mazzini, 89 ore 11.00 Gli studenti incontrano Pietro Sarubbi, attore, regista, docente di regia cinematrografica, già interprete di Barabba nel film di Mel Gibson La Passione di Cristo

IIS Pietro Aldi -Liceo Classico Carducci-Ricasoli, piazza E.Benci, Grosseto ore 11.00 La bellezza, la realtà, il nulla. La sfida del nostro tempo. Gli studenti incontrano Massimo Borghesi docente di Filosofia Morale all’Università di Perugia

Sala Friuli, piazza San Francesco, 2 ore 17.00 Salvati dalla Bellezza. L’arte tra eternità e caducità del mondo Massimo Borghesi, docente di Filosofia Morale all’Università di Perugia

Teatro degli Industri, via Mazzini, 89 ore 21.00 Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro di e con Pietro Sarubbi

Ingresso a offerta con prenotazione obbligatoria: i biglietti saranno disponibili dal 14 ottobre alla Libreria Paoline di Grosseto

Sabato 28 ottobre

Chiesa di San Pietro, Corso Carducci, 67 Ore 10.00-18.00 Santa Messa e Adorazione continuata Animazione a cura delle Monache del Monastero Carmelitano Janua Coeli di Cerreto

Ore 21.00 Evangelizzazione di strada A cura della Pastorale Giovanile della Diocesi

Domenica 29 ottobre

Nelle Parrocchie L’Eucarestia come via d’Eternità Durante le Messe prefestive e festive: riflessioni sul tema della Settimana della Bellezza

Parrocchia Santa Famiglia, via Unione Sovietica, 81 Ore 20 Cena conclusiva della Settimana della Bellezza. Adulti 25 euro. Ragazzi sotto ai 12 anni: 15 euro. Le prenotazioni si raccolgono durante le iniziative della Settimana della Bellezza e presso la Libreria Paoline