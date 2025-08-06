Presentata a Semproniano la mostra "Rigenerazione"

9 – 20 agosto 2025 | Vernissage: sabato 9 agosto, ore 17:00. Sala “Stanza di Silvanino” – Semproniano (GR)

Semproniano: L’Associazione Ippogrifo, in collaborazione con il Comune di Semproniano, presenta RiGenerazione, una mostra collettiva dedicata alla “Trash art” e alla capacità dell’arte di dare nuova vita ai materiali di scarto. L’inaugurazione si terrà sabato 9 agosto 2025 dalle ore 17:00 presso la “Stanza di Silvanino”, nel cuore del borgo di Semproniano.

Tre artisti mettono in scena una riflessione profonda sulla trasformazione, dove ciò che è destinato all’abbandono si rigenera in oggetto poetico, in opera d’arte, in nuova possibilità. Le opere esposte, nate da materiali recuperati, offrono uno sguardo originale e toccante sulla contemporaneità, ricordandoci quanto il riciclo sia un gesto fondamentale per la sostenibilità ambientale: riduce l’inquinamento, preserva risorse naturali, promuove un’economia circolare e alimenta una cultura ecologica fondata sulla responsabilità e sull’immaginazione.

Espongono: Riccardo Polveroni, Michela Buttignon, Veronica Finckh. Tre percorsi diversi, uniti dalla stessa urgenza espressiva e da un approccio autentico e sperimentale alla materia. Riccardo Polveroni, artista e designer, crea oggetti e installazioni evocative che attingono all’eredità etrusca e alle simbologie del Mediterraneo antico, unendo archetipi e leggerezza contemporanea. Veronica Finckh, artista tedesca trapiantata nella Maremma, elabora un linguaggio personale e ironico fatto di assemblaggi, ceramiche e sculture nate da ciò che la natura e l’uomo scartano, lasciando spazio a un immaginario popolato da animali, presenze misteriose e frammenti di vita. Michela Buttignon, formatasi come restauratrice del legno, sviluppa un’arte intima e materica che parte dal recupero di tecniche antiche e materiali naturali, con una sensibilità affinata anche attraverso il teatro e la scenografia: le sue opere sembrano provenire da una memoria collettiva e ancestrale.











