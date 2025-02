Presentata a Roma la più importante regata della Maremma La Lunga Bolina

Si, la XV edizione de La Lunga Bolina, organizzata dal Circolo Canottieri Aniene in collaborazione con lo Yacht Club Santo Stefano, è stata ufficialmente presentata nel Salone del Circolo, regata d’altura, valida per il Campionato Italiano Offshore - Armatore dell’Anno insieme alla Coastal Cruise e alla Coastal Race, si svolgeranno dal 25 al 27 aprile a Porto Santo Stefano.

Porto santo Stefano: Alla conferenza stampa presente la pluri campionessa olimpica e socia onoraria dell’Aniene, Alessandra Sensini, insieme alla medaglia d’oro a Tokyo e a Parigi, Caterina Banti, neo consigliera federale FIV e anche lei socia onoraria del Circolo. L’evento è supportato dagli sponsor principali Banca Patrimoni Sella & C insieme alla Compagnia assicurativa CNP Assicura, come sponsor principali, con la partecipazione di Sella SGR. La Lunga Bolina fa parte del Circuito TAT-Trofeo Arcipelago Toscano, insieme alla 151 Miglia, alla Coppa Regina Paesi Bassi e alla Pasquavela, novità di quest’anno è il Trofeo Argentario, assegnato al miglior yacht tra La Lunga Bolina e Pasquavela. La manifestazione include anche la seconda tappa del Circuito Nazionale Este24, con la celebre Coastal Race. Alla conferenza stampa hanno partecipato oltre al Presidente del Circolo Canottieri Aniene, Massimo Fabbricini, il vice Presidente Francesco Rocco, responsabile della Sezione Vela, il Presidente dello Yacht Club Santo Stefano, Piero Chiozzi, il Presidente del Circolo Nautico della Vela Argentario, Claudio Boccia, il Presidente dell’UVAI, Fabrizio Gagliardi che hanno espresso tutti entusiasmo per la regata e il suo crescente rilievo nel panorama velico italiano. Erano altresì presenti gli organi federali e zonali FIV con la presenza di Caterina Banti e di Cristiana Monina, il comandante Daniele Busetto di Artemare Club con la velista Monica Pizzoli e Patrizia Melani del Premio giornalistico letterario Carlo Marincovich.