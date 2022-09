Presentata a Genova la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2022

E' la 14ma edizione della regata di vela d’altura che partirà il prossimo 1 giugno 2023. Ben 250 le barche, per oltre 2000 velisti, attese fra 8 mesi a Livorno per la partenza.



Livorno: Primi bordi per la 14ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata di vela d’altura organizzata dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, con il consueto supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, che è stata presentata oggi all’Eberhard Theatre, nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova.

“The place to be”, il posto dove stare: è il claim di questa nuova, attesa edizione della 151 Miglia, un evento che in pochissimi anni è riuscito a diventare un grande classico delle regate offshore del Mediterraneo, grazie a una perfetta combinazione tra tecnica - una magnifica rotta tra le isole dell’Arcipelago toscano, con partenza da Livorno giovedì 1mo giugno 2023 e arrivo a Punta Ala dopo i passaggi a Marina di Pisa, Giraglia e Formiche di Grosseto - organizzazione curata nel dettaglio e un fitto programma di eventi collaterali.

“Abbiamo scelto la frase “the place to be” perché rappresenta al meglio il fortissimo legame che unisce la 151 Miglia con i tanti velisti che ogni anno vivono la regata con entusiasmo e passione”, spiega Roberto Lacorte, Presidente dello YC Repubblica Marinara di Pisa e ideatore della regata. “Per molti la 151 Miglia è diventato l’appuntamento da non mancare per nessuna ragione al mondo e questo riguarda sia i professionisti della vela che gli amatori, velisti che magari disputano una sola regata all’anno e che hanno nella 151 la loro manifestazione ideale. E’ lì che vogliono essere, ogni dodici mesi, ai primi di giugno: sono diventati una vera e propria community e sono la nostra forza, il motivo che ci spinge sempre a cercare di migliorare una manifestazione che nasce con lo scopo di fare star bene le persone”.





Assieme a Lacorte, sul palco dell’Eberhard Theatre erano presenti Gian Luca Conti, Presidente dello YC Livorno, Filippo Calandriello, Direttore Sportivo dello YC Punta Ala, Andrea Aielli, Direttore Sportivo dello YC Livorno, e Giampiero Intrieri, Direttore Sportivo dello YC Repubblica Marinara di Pisa. Sono intervenuti anche Francesca Farina, Amministratore Delegato di Forniture Nautiche Italiane, in rappresentanza del partner Plastimo, e Maurizio Ramacciotti, fondatore di CrewPro, nuovo partner tecnico che realizzerà l’abbigliamento ufficiale della 151 Miglia.

Dopo il saluto in video del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, assente per impegni pregressi, Lacorte e gli ospiti hanno illustrato le prime novità della 151 Miglia 2023, a partire dalla warm up race 15.1, regata costiera che si disputerà il week end precedente la 151 Miglia, in concomitanza con la corsa podistica 15.1 Run.

“Si tratta di un vero e proprio warm up, un anticipo della 151 Miglia”, conclude Lacorte. “Ma non sarà l’unica novità: avremo modo, nei prossimi mesi, di condividere il programma e le attività della prossima edizione e sono certo che troveranno il favore della community della 151 Miglia”.





L’appuntamento è per l'1 giugno 2023, con la 14ma 151 Miglia-Trofeo Cetilar.