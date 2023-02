Prepararsi al concorso TFA. Sostegno con l’app mobile di Easy-Quizzz

Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di corso TFA, probabilmente perché la mancanza di un numero adeguato di insegnanti di sostegno in Italia sta mettendo sempre più in luce questo ruolo.



Di solito il bando per il concorso TFA viene pubblicato nella primavera o all'inizio dell'estate dell'anno accademico in corso, e le prove di selezione si svolgono in autunno. Per arrivarci preparati è consigliabile studiare dai testi suggeriti dal MIUR e avvalersi di un simulatore TFA Sostegno che permetta di esercitarsi con test simili a quelli d’esame.

Se davvero vuoi diventare insegnante di sostegno…

Entrare nel mondo dei bambini con bisogni educativi speciali richiede attenzione e sensibilità. È una responsabilità che non tutti sono in grado di prendersi in quanto bisogna valutare con attenzione se si hanno le caratteristiche adatte per approcciarsi alle loro fragilità nella maniera migliore.

Se siete convinti che questa è la professione che fa per voi, il corso TFA Sostegno vi permetterà di acquisire le abilità che vi serviranno per rendere un pò meno difficile la vita di queste splendide creature. Per accedervi dovrete superare il concorso TFA Sostegno, troverete date e altre informazioni utili nel sito del MIUR.

