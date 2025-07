Prende il via a Santa Fiora una nuova edizione di Empoli Academy Camp

I giovani calciatori inizieranno la loro esperienza lunedì 21 luglio

Santa Fiora: Al City Camp Empoli 2025 di Santa Fiora, riservato ai bambini e bambine nati dal 2012 al 2019 è tutto esaurito per la 9ª edizione. Da lunedì 21 al sabato 26 luglio, 57 bambini, provenienti da varie province della Toscana, parteciperanno a una settimana di sport, divertimento e formazione calcistica di eccellenza, sotto la guida di cinque tecnici qualificati provenienti direttamente dall’Empoli FC, una delle realtà più rinomate in Italia per il settore giovanile.

Organizzato dalla Giovanile Amiata, in collaborazione con l’Empoli 1920 Academy, e con il patrocinio del Comune di Santa Fiora, il Camp di Santa Fiora è ormai un appuntamento consolidato che conferma il legame tra sport e territorio.

I tecnici presenti al Camp 2025 saranno: Massimo Arrighi, Giulio Capecchi, Dennis Mandolesi (preparatore dei portieri), Alessandro Pastorelli, Giulio Uruci.

Per i giovani partecipanti il camp è un momento di consolidamento tecnico, un’opportunità per mettersi in mostra, ma soprattutto è l’occasione per conoscere altri coetanei con la stessa passione per il calcio.

“Siamo orgogliosi di ospitare una nuova edizione di Empoli Camp – ha commentato Claudio Pantaloni, consigliere comunale con delega allo sport - un’iniziativa che arricchisce la nostra offerta estiva e valorizza il talento e la passione dei giovani. Santa Fiora si conferma un luogo ideale per coniugare attività sportiva e qualità della vita. La società toscana ha scelto Santa Fiora come sede dei propri camp giovanili, apprezzando la qualità delle strutture e il contesto naturale in cui è immerso lo stadio comunale di Santa Fiora. Un ringraziamento speciale alla Giovanile Amiata per tutta l’organizzazione.”