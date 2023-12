Prende fuoco furgone a Follonica. Danni ingenti al mezzo

Follonica: Nella mattina di oggi martedì 12 dicembre verso le ore 9:30 un furgone adibito a trasporto dolciumi ha preso fuoco. Le cause non si conoscono e sono al vaglio dei Vigili del fuoco e della Municipale che sono intervenute sul posto.

La nella parte anteriore del mezzo è andata distrutta. Il sinistro è accaduto in Via Zara nella cittadina del golfo, con il furgone fermo in sosta. Il rapido intervento della squadra dei Vigili del fuoco, allertata da una passante, ha evitato che le fiamme si propagassero a tutto il veicolo. Al momento non si registrano feriti e danni a terzi. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, e intervenuta la Polizia Municipale di Follonica.