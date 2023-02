Premio televisivo e giornalistico Celli e Gigli, ecco i vincitori dell'edizione 2023

Firenze: Si scaldano i motori per l'edizione numero 42 del Premio televisivo e giornalistico intitolato ai giornalisti senesi Mario Celli e Silvio Gigli. Sabato 18 marzo alle ore 18 il Teatro dei Rozzi di Siena ospiterà l'evento che per il 2023 vedrà insigniti del riconoscimento sei personalità del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della TV.



Sul palco a ricevere il premio saliranno la giornalista di Sky TG24 Giovanna Pancheri, dal 2016 al 2020 corrispondente da New York, Marino Bartoletti, giornalista, scrittore e autore televisivo, Cristina Manetti, giornalista e capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana, Carlo Conti, conduttore e autore televisivo, l'attrice Francesca Reggiani e Drusilla Foer, attrice e conduttrice televisiva.

Il premio sarà un’opera dell’artista Carlo Pizzichini. A condurre la manifestazione, che ha il patrocinio della Regione Toscana e il patrocinio e contributo del Comune di Siena, saranno i giornalisti e ideatori dell’evento Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini. Durante il Gala di premiazione che sarà aperto come tradizione dalle chiarine del Palio di Siena, ci saranno intermezzi musicali a cura dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e del Conservatorio Cherubini di Firenze.

“Il Premio Gigli e Celli è un riconoscimento molto ambito - spiega Maria Pia Corbelli - che nel corso degli anni è stato consegnato a personaggi molto amati dal pubblico: da Paolo Fraiese a Mario Luzi, a Emilio Ravel, Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, Renzo Arbore. Ogni volta che parliamo del premio Silvio Gigli e Mario Celli notiamo la soddisfazione degli insigniti, anche perchè ricordo che il premio stesso è un’opera realizzata dall’artista Mario Pizzichini”.

“Questo premio - aggiunge Maurizio Bianchini - porta il nome di personaggi importanti per Siena e per tutta l’Italia: Silvio Gigli che ha fatto la storia della Rai ed è stato la voce del Palio, Mario Celli prestigiosa penna dello sport. I due premi a loro dedicati sono stati riuniti in un unico riconoscimento, molto prestigioso, che verrà consegnato in teatro, con tutti gli onori”.