Premio Scudo a Chianciano Terme, l'ambiente al centro

Chianciano Terme: Sarà l'ambiente il tema al centro della terza edizione del Premio Scudo Chianciano Terme, in programma sabato 11 novembre al Pala Monte Paschi. Un tema che sarà declinato nelle sue molteplici accezioni dai tanti personaggi dello spettacolo, dello sport, dell'imprenditoria che si alterneranno sul palco: Flavio Insinna, Brunello Cucinelli, Licia Colò, Ottavia Piccolo, il generale Vadalà, Valerio Rossi Albertini, Luca Santini, Claudia Adamo, Chiara Giallonardo e Annalisa Corrado.



Alle 21 la serata di assegnazione del Premio Scudo 2023. Spetterà al presentatore Rai Giancarlo Magalli, già conduttore della prima edizione, introdurre la gran parata di ospiti d’onore.

“La sempre più auspicabile maturazione di una cultura della legalità non può eludere oggi la questione ambientale – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - E’ dunque evidente il grande contributo che viene da un’iniziativa come il Premio Scudo, per il quale ringrazio l’associazione “Sicurart”, organizzatrice, e il Comune di Chianciano Terme che lo sostiene e lo ospita. Questo prestigioso riconoscimento che promuove il rispetto delle leggi, quest’anno in favore dell’ambiente, affronta una questione inderogabile per l’intera umanità, che di fronte al crescente e indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali rischia di compromettere il futuro del pianeta. Il concetto di sostenibilità ambientale rinvia alla necessità di costruire un ‘pensare ecologico’ diffuso, sostenuto da un adeguato impegno formativo. Educare alla legalità nei confronti dell’ambiente rappresenta allora una significativa chiave per rinsaldare l’indissolubile legame fra società civile e mondo naturale”.

“Obiettivo del premio - spiega il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti - è quella di promuovere la cultura della legalità, per formare cittadini consapevoli e aiutare i giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia attraverso l’esempio di personaggi del cinema, della tv, della cultura, del giornalismo e dello sport".

La serata di assegnazione del premio sarà preceduta, alle ore 17:30, da un talk sul tema "Verso il mondo di domani: buone pratiche ambientali". Il giornalista Rai Paolo Notari dialogherà con Monia Monni, assessore all’ambiente della Regione Toscana e col Gen. B. Giuseppe Vadalà, Commissario di Governo per la bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati, il Col. Alberto Veracini, reparto Carabinieri biodiversità di Pieve santo Stefano, Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico, Luca Santini, presidente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e di Federparchi e altri relatori.