Cultura "Premio Morbello Vergari": maggiolate, stornelli e poesia 16 maggio 2025

16 maggio 2025 184

Redazione

Roccalbegna: Domenica 18 maggio a Roccalbegna si svolgerà il ''Premio Morbello Vergari''. L'evento, organizzato dalla ''Cooperativa di Comunità Davide Lazzaretti'', sarà alle 15:00 in piazza IV Novembre. La riscoperta di uno dei poeti più significativi dei nostri luoghi, in una giornata maggiolina all'insegna della convivialità, del buon canto e della poesia. Oltre ai gruppi dei cantori che si alterneranno sul palco, all'interno della manifestazione avrà luogo la prima edizione del ''Premio Morbello Vergari'' che coinvolgerà gli alunni della scuola secondaria ''A. Lorenzetti'' di Roccalbegna in un concorso di poesie e caviardage scritti di proprio pugno dagli studenti. La manifestazione sarà resa possibile grazie all'impegno dei soci della cooperativa, alla collaborazione con la pro loco di Roccalbegna, il patrocinio dell'amministrazione comunale ed il sostegno economico degli sponsor. Presenterà l'evento Giancarlo Capecchi con TV9, al termine della manifestazione cena ad offerta libera a cura della Cooperativa di Comunità. Il programma :

: Ore 15:00 - Apertura con il Coro degli Etruschi - Nel corso della manifestazione interverranno Corrado Barontini, Nanni Vergari e la giornalista Vittoria Guglielmi, che ricorderanno la figura di Morbello.

Ore 16:00 - i Cantori del Sasso Pinzuto

Ore 16:20 - Lettura delle poesie realizzate dai ragazzi della scuola media di Roccalbegna - Consegna Targa del Premio Morbello

Ore 17:00 - Esibizione delle Piccole Voci di Paese, filarmonica Valerio Vannuzzi, con brani della tradizione popolare

Ore 17:20 - Performance dei Le Rose Selvatiche, gruppo folkloristico dalle Colline Metallifere

Ore 17:45 - Concerto dei FolkAlbegna con maggi e canti tradizionali di Roccalbegna e della Maremma

Ore 18:30 - Rinfresco finale a cura della Cooperativa di Comunità Davide Lazzaretti

