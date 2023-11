Premio Mercurio Toscana: cinque eccellenze della provincia di Grosseto saranno premiate a Lucca

Grosseto: Si terrà sabato prossimo 11 novembre a Lucca la cerimonia di consegna del Premio Mercurio Toscana, la prestigiosa onorificenza che la 50&Più - l’associazione di ultracinquantenni del sistema Confcommercio regionale - assegna ai maestri del commercio e ad altre eccellenze toscane che si sono contraddistinte in vari campi. Un riconoscimento importante che premia il valore imprenditoriale, ma anche i meriti sociali e culturali.



L’iniziativa è giunta alla sua quarta edizione e riprende quest’anno dopo la pausa forzata del Covid. Per la prima volta la cerimonia di consegna si terrà non a Firenze, ma a Lucca, all’Auditorium del complesso di San Francesco e seguirà il pranzo di gala al Real Collegio. Come sempre sarà una giornata speciale, ricca di emozioni.

Per l’occasione saranno premiate 48 persone provenienti da tutta la regione, di cui cinque dalla provincia di Grosseto: il premio Mercurio 2023 sarà dato alla memoria dell’ottico grossetano Mario Ballerini, ad Alfredo Ciampana, imprenditore titolare dell’Hotel Ristorante Vecchia Maremma ad Orbetello, all’imprenditrice Donatella Guidi, albergatrice di Castiglione della Pescaia (hotel Miramare e Aqua Boutique Hotel) e presidente dell’associazione Insieme in Rosa Onlus, della commerciante grossetana Carmela Ingrasciotta, imprenditrice titolare del negozio Ragazzi Italiani e alla campionessa olimpica leggenda del windsurf Alessandra Sensini.

Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità regionali, insieme al segretario generale della 50&Più Gabriele Sampaolo e al vicepresidente nazionale nonché presidente regionale 50&Più Antonio Fanucchi. Non mancheranno la presidente provinciale della 50&Più di Grosseto Anna Maria Della Monica, il presidente della Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando.