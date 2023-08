Premio Lux: terzo appuntamento per il grande cinema europeo

Mercoledì 23 agosto sarà proiettato “Close” del regista belga Lukas Dhont



Capalbio: Terzo appuntamento per la quinta edizione del Premio Lux del pubblico, il riconoscimento che il Parlamento Europeo attribuisce per celebrare il cinema dell’Europa. Mercoledì 23 agosto, alle ore 21.15, nella Sala Tirreno di Borgo Carige sarà proiettata la pellicola “Close” del regista belga Lukas Dhont, vincitrice del premio per l’edizione del 2023. Il film racconta la storia di due adolescenti, Leo e Rémi, che vivono la loro adolescenza condividendo momenti di gioco e di riflessione. Il loro ingresso nella scuola superiore fa sì che i nuovi compagni inizino a manifestare il sospetto che la loro non sia solo un’amicizia ma una relazione sentimentale. Questo finirà per creare una distanza che sarà destinata a lasciare una traccia profonda. Dhont torna così a ricordarci che i condizionamenti sociali a tutti i livelli costituiscono purtroppo ancora un ostacolo difficile da sormontare.

La rassegna si concluderà il 30 agosto con “Fuoco fatuo” di João Pedro Rodrigues. L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.