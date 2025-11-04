Premio Ennio Graziani: Altrove è il miglior ristorante Gustatus 2025

Il premio chiude l'edizione 2025, Ottali: «Tante emozioni, soddisfatti per presenze e apprezzamento del pubblico».

Orbetello: Come ogni anno, è stato assegnato il premio Ennio Graziani, dedicato al conosciutissimo avvocato lagunare che ha scritto libri di cucina per tutta la sua vita, raccogliendo anche molte ricette tipiche orbetellane.

Appassionato di cucina, Graziani aveva onorato la tradizione culinaria di Orbetello con un libro nel quale aveva raccolto antiche ricette tipiche, tra cui la folaga con i fagioli, descrivendo con cura storia e preparazione: «Proprio in onore di questo straordinario lascito – sottolinea l'assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali - Gustatus onora la memoria di Graziani con un premio giunto alla sua quinta edizione. Un riconoscimento fortemente voluto da me e dalla famiglia per onorare un uomo di grande cultura, attivo in molti ambiti della nostra comunità e che è diventato, attraverso i suoi scritti, custode della nostra memoria e della nostra tradizione culinaria».

I due finalisti sono stati scelti dal pubblico, che ha espresso online la propria preferenza per quale fosse il miglior ristorante Gustatus 2025 e i due più votati sono risultati proprio Altrove di Orbetello e il Greco di Porto Santo Stefano, che si sono sfidati nella preparazione della tradizionale “stiaccia alle acciughe”, la cui storia e preparazione è stata illustrata dalla professoressa Cinzia Graziani, figlia del compianto avvocato.

Con la migliore stiaccia alle acciughe è stato proprio Altrove di Mirko Roncucci ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante Gustatus 2025 con il favore del pubblico intervenuto nello spazio del Maremma Show che ha avuto la possibilità di votare dopo aver assaggiato entrambe le “stiacce”, decretando la vittoria della chef Andreina Romano, coadiuvata nella preparazione dallo stesso Roncucci.

«Una sfida tutta in famiglia – prosegue Ottali – che ha reso dolce e divertente lo spettacolo della finale che ha visto fronteggiarsi due donne, parenti fra loro, di grande esperienza nel campo della ristorazione. Alla fine ha vinto una nuova attività imprenditoriale di Orbetello, che aprirà il 3 Dicembre sulle mura di Ponente, in via Lungolago dei Pescatori, e ha scelto proprio Gustatus come vetrina per farsi conoscere e apprezzare».

Alla premiazione, oltre all'assessore Ottali e alla professoressa Graziani, erano presenti i partner ufficiali di Gustatus, Pro Loco Lagunare e I love Italian Food, con i rispettivi presidenti Lorenzo Scateni e Alessandro Schiatti, e il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti: «Anche questa edizione 2025, la ventesima di Gustatus – dice il primo cittadino – è stata un successo. Il mio ringraziamento va all'assessore Ottali, ai partner ufficiali, I love Italian Food, presenza consolidata, e alla Pro Loco Lagunare, alla prima esperienza nel team ufficiale di Gustatus ma con un risultato davvero ottimo».

«Si è chiusa – aggiunge in conclusione l'assessore Ottali – un'edizione molto particolare per me. Sono molto felice del risultato, nonostante il meteo sia stato poco clemente. Ha funzionato molto bene la collaborazione con i nostri partner, tanti i momenti emozionanti, tra il Maremma Show, gli spettacoli e gli appuntamenti culturali e siamo soddisfatti dell'apprezzamento del pubblico. Sono convinta che in questi anni siano stati coltivati dei semi che permetteranno a Gustatus di andare avanti per altri 20 anni, da domani saremo già al lavoro per l'edizione 2026».