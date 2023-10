Sport Premio disciplina stagione sportiva 2022-2023 per le giovanissime under 15 dell'US Grosseto 19 ottobre 2023

Grosseto: Grande emozione in casa biancorossa. Nella giornata di ieri presso l'Auditorium del Settore Tecnico F.I.G.C. di Coverciano c'è stata la consegna del prestigioso premio disciplina per la stagione sportiva 2022-2023. Il premio è stato vinto dalla formazione giovanissimi under 15 femminile regionale dell' US Grosseto 1912. Il riconoscimento è stato ritirato con grande gioia dal Responsabile tecnico del settore femminile biancorosso, Maurizio Bruni, in rappresentanza della società unionista. Il sodalizio di patron Lamioni ha accolto con orgoglio il premio, sottolineando che questa medaglia a livello giovanile è ancor più significativa dei risultati sportivi. Le grifoncine hanno dimostrato che il calcio non riguarda solo i gol e le vittorie, ma anche i valori morali e l'etica sportiva.



