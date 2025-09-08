Premio delle Arti Santa Rosa: "i miracoli e premiazioni"

Viterbo: Domenica 7 settembre 2025 si è svolta alla Culla dell’Arte, a Viterbo, in via Mazzini 33, la premiazione dei due vincitori, Giuria Popolare Silvia Fiocchetti con l'opera "Santa Rosa che predica su una pietra che si solleva”, Giuria Tecnica Antonio Savasta con l'opera "Miracolo dell'ascesi del sasso”.

Dopo una fase online per selezionare le 11 finaliste, le opere sono state esposte a Viterbo, in via Cavour, 1 durante le feste di Santa Rosa.

Il premio, organizzato da Tuscia in Fiore, ha beneficiato di tantissime le collaborazioni: il patrocinio della Provincia di Viterbo e del Comune di Viterbo, ma anche la Via degli Artisti, il Centro Commerciale Tuscia, la Galleria la Culla dell’Arte, F.I.D.A.P.A., Artisti della Solidarietà & Lions Club distretto 108L-VT, Inner Wheel Club Viterbo Distretto 208, Casa Editrice Serena, le imprenditrici di via Cavour Viterbo. Collaborazione tecniche da parte del movimento arcaista ed il Movimento Artistico Vetrallese. Tanta la partecipazione alla premiazione in un pomeriggio del caldo settembre viterbese, qualcuno ha anche commentato che così tanta gente in via Mazzini non si vedeva da tempo!

Presenti alla premiazione il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e il comune di Viterbo con l’assessore Giancarlo Martinengo. Padrona di casa la professoressa Laura Principi, direttore artistico di Tuscia in Fiore, come sempre supportata dal Professor Nuccio Chiossi.

Le targhe premio sono state realizzate dall'artista Cinzia Chiulli di Viterbo.

Ringraziamenti doverosi alla Galleria la Culla dell’Arte per la solidarietà e a tutti gli artisti sempre pronti con la loro arte per promuovere Viterbo e la Tuscia.

Ricordiamo e ringraziamo ancora i finalisti: Marco Barucco, Concetta Cappelletti, Silvia Fiocchetti, Amedeo Mancini, Mela Wayfinder, Andrea Meschini, Sandra Migliorini, Francesca Patteri, Antonio Svasata (Sator Arts), Lidia Scalzo, Stefano Spolverini, Margarita Meglis Vera.

Prossimo tappa della Mostra, dal 9 al 14 settembre al Centro Commerciale Tuscia.



