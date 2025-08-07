Premiazioni in Comune: ecco le ragazze follonichesi che si sono distinte in varie discipline sportive

L’Amministrazione comunale ha premiato le eccellenze dello sport follonichese per i successi a livello regionale e nazionale

Follonica: L’Amministrazione comunale, con l’assessore allo Sport Azzurra Droghini, ha premiato alcune eccellenze dello sport follonichese che si sono distinte per i successi a livello regionale e nazionale.

Anita Pau e Viola Vicario per la Pallamano Follonica Starfish, campionesse italiane U16 di Beach Handball. Jennifer Raimondo (scuola Lady Francesca), vincitrice del Grand Tour di Bologna per Salsa e Bachata. Alessia Lori per la ginnastica artistica (Polisportiva Barbanella 1) vincitrice nella categoria Individuale Ld3 Base junior 1. Clara Balestri, selezionata per la rappresentativa regionale toscana di pallavolo

“È con grande orgoglio che mi trovo a premiare queste ragazze che si sono distinte in discipline sportive diverse, dalla pallavolo alla danza, dalla ginnastica alla pallamano. Lo sport è una scuola di vita straordinaria. Non si tratta solo di vincere o perdere, ma di imparare a lavorare sodo, a rispettare le regole e gli avversari. Lo sport insegna a rialzarsi dopo una caduta, a fare squadra, a sacrificarsi per un obiettivo comune”, dice l’assessore allo Sport Azzurra Droghini.

“Dietro ogni vostro successo ci sono ore e ore di allenamento, fatica, rinunce, ma anche tanta soddisfazione. Siete un esempio per tutti i vostri coetanei e siete l'orgoglio della nostra città. Un ringraziamento speciale va anche ai vostri allenatori, alle vostre famiglie e alle società sportive che vi supportano ogni giorno, perché senza il loro aiuto tutto questo non sarebbe possibile. Continuate così, con la stessa grinta e lo stesso entusiasmo. Follonica è fiera di voi! Vi aspettiamo anche in futuro per nuovi successi da celebrare insieme”, conclude l'assessore Droghini.



