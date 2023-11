Premiati i Tennisti del Torneo dell'Amicizia “Ghiga per la ricerca”

Monte Argentario: Sabato pomeriggio 4 novembre a Porto Ercole nei Campi polivalenti sono stati premiati i Tennisti con il cuore grande, finalisti del Torneo dell'Amicizia di doppio maschile organizzato dall'ASD Ghiga per la ricerca per la lotta contro il cancro. Giampiero Scotto organizzatore dell'evento con il suo staff alla premiazione ha ricordato lo scopo del sodalizio e i due affezionati tennisti che non ci sono più, Claudio Mazzetti e Fabrizio Greco, consegnando ai vincitori Andrea Formicola e Mirco Mandragora e ai secondi classificati Massimiliano Porti e Francesco Mengoni vari doni molto graditi. Presenti il gestore dei campi sportivi e i parenti dei ricordati tennisti scomparsi, Andrea Sorrentini, Anna Mazzetti, Claudia Casalini e Eleonora Greco. Alla fine è stata servita una squisita cena con pietanze alla brace grazie alla collaborazione delle tante signore partecipanti coordinate dalla sempre presente Paola Bagnoli.



Sponsor Artemare Club che condividendo gli scopi del torneo ha regalato delle giacche trapuntate con il logo del sodalizio ai primi classificati e il comandante Daniele Busetto ha annunciato un prossimo Torneo Vintage di Tennis doppio misto per la primavera del prossimo anno in collaborazione con l'ASD Ghiga per la ricerca, da giocare con le antiche racchette di legno della sua collezione messa insieme nei 35 anni di socio del Tennis Club Parioli. Altro importante sponsor Solari antincendio e sicurezza continuo sostenitore.

L'ASD "Ghiga per la ricerca" promuove e fa giocare il Tennis all’Argentario e non solo, organizzando competizione tennistiche ed eventi culturali, devolvendo le quote di partecipazione all’AIRC, 3.500 euro l'ultima recente donazione, cercando cosi di contribuire a combattere il brutto male.