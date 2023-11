Premi Panathlon: il Trofeo 2023 va al maremmano Luca Banchi, allenatore basket della Virtus Bologna

Premi speciali e di merito assegnati a Mattia Bartolini, Giorgia Fiori, Jonathan Pisano, Irene Frosolini, Gaia Zinali, e Adriano Micheli



Grosseto: Grande successo per la serata di gala dedicata ai premi Panathlon Grosseto 2023. Lunedì 20 novembre presso il salone delle feste dell’hotel Granduca si sono tenute le premiazioni e la conviviale del Panathlon Grosseto del presidente Franco Rossi. Il Trofeo Panathlon 2023 è stato assegnato al coach di basket della Virtus Bologna e della nazionale Lettone, Luca Banchi.





A ritirare il Trofeo, Banchi era impegnato nel posticipo serale del campionato di A1, c’erano la moglie Silvia Palmieri e il figlio Alessandro. Grande riuscita della manifestazione con in sala presenti circa 100 persone tra soci, dirigenti, atleti e autorità. Tra quest’ultime il delegato provinciale del Coni Grosseto, avv.to Elisabetta Teodosio, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi. Inoltre, presenti il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini, mentre per il Panathlon International erano presenti la vicepresidente internazionale, Orietta Maggi e il governatore della Toscana, Andrea Da Roit.

“È importante il ruolo che svolge il Panathlon Grosseto all’interno della nostra comunità sportiva – ha detto il sindaco di Grosseto. – Un club, quello del Panathlon, sempre attento che ha portato in città molte personalità del mondo sportivo di varie discipline”. “Lo sport a tutti i livelli - ha proseguito il sindaco di Grosseto - per tutti noi è come un grande maestro di vita, che insegna ogni giorno come comportarsi e disciplinarsi nel modo migliore. Inoltre, praticare un’attività sportiva, contribuisce al benessere di ognuno di noi. Pertanto, esorto chiunque ha trovare il tempo durante la settimana per fare pratica sportiva. “Sono davvero felice di aver partecipato a questa manifestazione organizzata dal Panathlon, e aver premiato Luca Banchi, al quale va un grande riconoscimento da parte di tutta la città per le imprese sportive che sta ottenendo”.

Anche il presidente Franco Rossi è sulla stessa linea d’onda del Primo cittadino. “Sono molto emozionato, ma al tempo stesso felice per la riuscita di questa bellissima serata. - ha detto il presedente del Panathlon Grosseto, Franco Rossi - Vedere un salone così pieno di persone, di autorità e atleti, come Panathlon ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Poi, premiare Luca Banchi per noi è stato il massimo. Sono inoltre soddisfatto, di come la commissione ha lavorato quest’anno nell’individuare gli altri atleti da premiare. Per questo ringrazio tutto il consiglio direttivo e in particolare il nostro cerimoniere, Guendalina Mazzolai che si è data molto da fare per la riuscita di questo evento. Le scelte effettuate in questa edizione sono tutte azzeccate e hanno cercato di individuare e far emergere anche atleti e dirigenti di discipline meno conosciute, ma non per questo meno importanti di altre”.





Questi i premiati durante la serata.

Trofeo Panathlon 2023 a Luca Banchi, allenatore di basket della Virtus Bologna e nazionale della Lettonia, eletto migliore allenatore mondiale di basket 2023.

Premi speciali: Mattia Bartolini, società Atletica Grosseto Banca Tema, detentore del record italiano nel lancio del disco cadetti (Under 16) con la misura di 53,87 metri ottenuta nella primavera di quest’anno; Giorgia Fiori, Cus Albinia, vice campionessa mondiale pattinaggio artistico, specialità obbligatori; Jonathan Pisano, Fight Gym Grosseto, medaglia d’argento al campionato europeo Youth di pugilato categoria 86 kg.

Premi di Merito: Irene Frosolini, arbitro internazionale femminile Fiba di basket; Gaia Zinali, velista, campionessa italiana “classe optimist” e vice campionessa continentale. Premio “Scuola-Sport”: Adriano Micheli, triathlon, vice campione italiano cross junior 2023.





Visualizza la galleria