Precisazione Asl su Ortopedia del Sant'Andrea di Massa Marittima

Massa Marittima: In riferimento alle affermazioni del signor Paolo Mazzocco, uscite sui media locali ieri, 12 dicembre, la Asl Toscana Sud Est precisa che l'attività ortopedica all'ospedale Sant'Andrea di Massa Marittima prosegue nonostante il prossimo pensionamento dell'attuale direttore e delle dimissioni volontarie di un ortopedico.



Rimarranno in servizio il dottor Mantero e la dottoressa Martini che entreranno a far parte di una Rete ortopedica in stretta sinergia con i professionisti dell'ospedale Misericordia, per una ottimizzazione della risposta al cittadino, sia per le patologie traumatiche che ortopediche.

Questo modello di organizzazione, basato su una già fattiva collaborazione tra l'ospedale di Massa Marittima e il Misericordia, struttura hub della provincia per i casi di maggior complessità e gravità, consentirà di rispondere in maniera più sicura, performante ed efficiente al trattamento di tutte le patologie ortopediche.

La chirurgia di urgenza non subirà variazioni, così come sarà mantenuta uguale l'attività ambulatoriale.

Gli interventi programmati saranno gestiti in rete con la presenza a Massa Marittima dei professionisti di Grosseto e viceversa, in un'ottica di approccio multiprofessionale.