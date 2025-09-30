Salute Potenziati i servizi di Neuropsichiatria infantile: nuove assunzioni e più supporto al territorio 30 settembre 2025

30 settembre 2025 95

95 Stampa

Redazione

Asl Toscana sud est conferma l’impegno: in arrivo nuovi neuropsichiatri, certificazioni garantite e apertura al dialogo con istituzioni e associazioni locali. Grosseto: L’Azienda Usl Toscana sud est conferma il proprio impegno per il rafforzamento dei servizi di Neuropsichiatria infantile sul territorio grossetano. In un contesto di difficoltà nel reperimento di nuove figure professionali, Asl Tse sta assumendo nuovi medici. Grazie alla Regione Toscana è stata approvato una procedura concorsuale esclusiva per l’azienda che permetterà di incrementare a breve termine i neuropsichiatri infantili nell’area provinciale grossetana. La Uoc diretta dal dottor Bruno Sales (Nella foto cover insieme al direttore generale Asl Toscana sud est Marco Torre) conferma che certificazioni e rinnovi sono possibili grazie al lavoro degli psicologi dell’Ufsmia grossetana. L’Azienda Usl Toscana sud est ribadisce la propria disponibilità ad un confronto con le istituzioni e le associazioni locali al fine di modellare la propria risposta alla domanda di assistenza che proviene dal territorio, anche con riferimento a quegli aspetti, come l’assistenza scolastica, che non sono di sua diretta competenza. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Potenziati i servizi di Neuropsichiatria infantile: nuove assunzioni e più supporto al territorio Potenziati i servizi di Neuropsichiatria infantile: nuove assunzioni e più supporto al territorio 2025-09-30T10:15:00+02:00 204 it Asl Toscana sud est conferma l’impegno: in arrivo nuovi neuropsichiatri, certificazioni garantite e apertura al dialogo con istituzioni e associazioni locali. PT1M /themes/images/no-cover-600p.jpg /themes/images/no-cover-600p.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 30 Sep 2025 10:15:00 GMT