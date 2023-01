Potenziamento Sviluppo Toscana, dal 1 febbraio passaggio dipendenti da FidiToscana

Firenze: Inizierà il prossimo 1 febbraio (e si concluderà il 1 aprile) il passaggio dei primi cinque dipendenti (su venti totali) da Fidi Toscana a Sviluppo Toscana. Uno step che dà attuazione agli accordi tra le due società e i sindacati per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro ed il rilancio delle attività della inhouse della Regione. Fidi Toscana dà così concretezza al processo di riorganizzazione, avviato con l'adozione di un nuovo piano industriale, in attesa che sia completato il procedimento di riassetto societario, per il quale sono state raccolte alcune manifestazioni d’interesse da parte di potenziali nuovi soci industriali.

“La salvaguardia dei posti di lavoro e la valorizzazione delle professionalità dei lavoratori in uscita da Fidi Toscana è sempre stato uno degli aspetti cruciali e prioritari di questa operazione – ribadisce l’assessore all’economia Leonardo Marras -. Infatti, il dialogo e la condivisione degli obiettivi con le organizzazioni sindacali sono stati sempre costanti in questi mesi. Adesso, con il riassorbimento dei primi cinque dipendenti, entriamo nella vera e propria fase attuativa”.

Secondo l’accordo siglato tra Sviluppo Toscana e i sindacati, ai venti dipendenti che transiteranno da Fidi a Sviluppo Toscana sarà garantita la medesima condizione economico-normativa precedente.