Potenziamento del servizio di trasporto disabili: dal 5 ottobre al via alle domande

Grosseto: Aprirà oggi 5 ottobre il nuovo bando erogato dell'Amministrazione comunale, finalizzato al sostegno di attività, progetti e/o iniziative rivolte al settore sociale, socio assistenziale e socio sanitario nell’ambito del potenziamento del servizio di trasporto dei disabili.



Un’importante opportunità per le Aps e le Odv iscritte da almeno 6 mesi al Registro unico nazionale del terzo settore, che abbiano sede legale o operativa nel Comune di Grosseto e che svolgano stabilmente attività di trasporto soggetti disabili o con ridotta capacità motoria nel territorio comunale. Il bando prevede infatti un finanziamento pari al 70% delle spese sostenute (per un massimo di € 10.000,00 per ogni singola domanda) per l'acquisto di beni e/o le attrezzature destinate al trasporto o alla movimentazione di soggetti con ridotta mobilità.

“Anche in quest’occasione l’Amministrazione comunale riconosce l’importante contributo degli enti del terzo settore, e in particolar modo delle Aps e Odv, al conseguimento di finalità d'interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi -. Grazie a questa iniziativa l’Amministrazione vuole rispondere a un’esigenza comune delle associazioni e organizzazioni locali, le quali avranno a disposizione nuovi mezzi per rafforzare la loro presenza sul territorio come importante punto di riferimento”.

Tutta la documentazione sarà scaricabile, dal 05/10/2023, al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/ e le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le 23,59 del 04/11/2023, riportando tassativamente nell’oggetto la dicitura “Avviso contributi 2023 trasporto disabili”.