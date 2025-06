Potature in corso in via Colombo. Tutte le vie interessate dall’intervento

Follonica: Ancora operazioni di manutenzione e riqualificazione del verde urbano, a Follonica. Il piano prevede una serie di azioni mirate per migliorare la sicurezza, l’estetica e la vivibilità degli spazi pubblici cittadini.

Tra le attività principali sono iniziati gli interventi di contenimento delle chiome nelle aree urbane, a partire – in queste ore - dai tigli di via Litoranea, via Santini e via Colombo, per proseguire successivamente con i lecci di via Roma. Gli interventi tengono conto anche delle recenti segnalazioni arrivate dai cittadini e dai commercianti, di cui il Comune quando possibile si fa carico.

“Sono in corso alcune potature straordinarie rese necessarie dalla stagione particolarmente piovosa registrata in questi mesi, anche e soprattutto per andare incontro a chi ha segnalato in queste settimane la presenza di rami all’altezza dei balconi delle abitazioni o che ostacolano gli esercizi commerciali, gazebo e ombrelloni in particolare”, dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore al Verde pubblico Sandro Marrini.

Dopo gli interventi, ci saranno anche le operazioni di pulizia delle strade dalle secrezioni delle piante, in modo che la situazione torni alla normalità senza troppi disagi. Le potature programmate seguiranno invece i calendari tradizionali.

Seguirà anche la rimonda del secco nella pineta di Ponente, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla prevenzione del rischio caduta rami o alberature compromesse, così come la sistemazione di una decina di nuove alberature nei punti attualmente sprovvisti, in continuità con quanto già realizzato nelle ultime settimane. A questo si affiancherà anche uno studio specifico per individuare con precisione ulteriori aree di intervento e le specie più adatte da inserire.

“Queste azioni rientrano in una strategia più ampia di cura e tutela del verde pubblico, che il Comune intende proseguire anche nei prossimi mesi, in un’ottica di sostenibilità e attenzione al benessere della comunità”, conclude Marrini.

L’Amministrazione comunale si scusa per i possibili disagi.