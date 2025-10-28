Hockey: Castiglione ancora a secco di punti, va a giocare al pala Lido contro il forte Valdagno
Poste Italiane celebra a Piazza Affari il decimo anniversario della quotazione in borsa
Roma: Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (IPO) d’Europa. L’anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana.
All’incontro, ospitato dall’Amministratore Delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, hanno partecipato il Sottosegretario all’Economia, Federico Freni; la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere; l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante; il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco.
In foto il momento del suono della campanella. Da sinistra: Silvia Maria Rovere Presidente Poste Italiane, Matteo Del Fante Amministratore Delegato Poste Italiane, Giuseppe Lasco Direttore Generale Poste Italiane.