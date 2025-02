Attualità Poste Italiane: aperte a Grosseto le selezioni per consulenti finanziari 20 febbraio 2025

20 febbraio 2025 66

66 Stampa

Redazione

Grosseto: Poste Italiane ricerca in Toscana laureati/laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze. È possibile inviare la propria candidatura (entro il 9 marzo) tramite la pagina web https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_3001/requisitions/preview/329. Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono requisiti preferenziali: possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD). Lavorare nel Gruppo Poste Italiane rappresenta una grande opportunità di crescita e rafforzamento delle proprie competenze oltre alla possibilità di sfruttare al meglio la propria esperienza facendo parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia presente su tutto il territorio e centrale nel tessuto socio-economico del Paese. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Poste Italiane: aperte a Grosseto le selezioni per consulenti finanziari Poste Italiane: aperte a Grosseto le selezioni per consulenti finanziari 2025-02-20T11:45:00+01:00 278 it La ricerca è attiva in 12 regioni d’Italia fino al 9 marzo PT1M /media/images/poste-sede-Grosseto-2.jpg /media/images/thumbs/x600-poste-sede-Grosseto-2.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 20 Feb 2025 11:45:00 GMT