Post-Elezioni: “Ancora tutto da decidere per la Giunta Vivarelli Colonna”

Redazione Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Sarà Fratelli d’Italia, partito che ha avuto un grande successo anche nella nostra città a dettare eventualmente le indicazioni”

Grosseto: Con l’elezione del vicesindaco Fabrizio Rossi alla Camera e dell’assessore all’ambiente Simona Petrucci al Senato, la giunta Vivarelli Colonna si arricchisce di due pedine importanti, che rappresenteranno il territorio della provincia di Grosseto nelle stanze romane. In caso di “partenza” di uno dei due eletti, Bruno Ceccherini potrebbe ricoprire la carica di vicesindaco.

“Il risultato elettorale ha dato un segnale molto chiaro, - esordisce Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che è quello della preponderanza di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra. Sono onorato di avere due membri della mia giunta che sono stati eletti in Parlamento. Questo non fa altro che alzare il prestigio e rinforzare i rapporti con Roma”. “Occorrerà dopo questa elezione, - prosegue il sindaco di Grosseto – come coalizione di centrodestra riequilibrare bene le forze, al fine di capitalizzare nel miglior modo questo importante risultato, per tutta la città. “Su cosa faranno Rossi e Petrucci, anche se personalmente ho la mia idea che avevo già espresso ad agosto al momento delle candidature, spetterà a Fratelli d’Italia decidere. Abbiamo già iniziato un colloquio con Fratelli d’Italia”. “Comunque vada, - conclude Vivarelli Colonna – se dovesse esserci un passaggio di consegne, questo avverrà non in modo veloce, ma graduale così da dare modo a chi eventualmente dovesse subentrare, di prendere contezza del ruolo ed eventuali deleghe, che – sottolinea il sindaco di Grosseto – sono molto delicate e importanti”. Quindi, ancora tutto da decidere per il futuro della Giunta Vivarelli Colonna. Seguici





