Post Buy Tuscany 2025 - “I sapori della Maremma: profumi tradizionali e innovativi”

Grosseto: È partita la 17ª edizione di Buy Tuscany, uno degli eventi BtoB più importanti dedicati al turismo in Toscana, organizzato da "Toscana promozione turistica” in collaborazione con l’Ambito Costa degli Etruschi.

L’evento, in programma dal 1° al 3 ottobre, ha riunito oltre 100 operatori turistici toscani e 160 buyer internazionali tra tour operator, agenzie di viaggio, travel consultant, wedding planner e professionisti del settore mice e luxury, provenienti da oltre 30 paesi di tutto il mondo.

Come da tradizione, “Toscana promozione turistica” ha offerto agli ambiti turistici la possibilità di organizzare dei post tour per ospitare i buyer interessati e far conoscere in prima persona le bellezze dei territori.

Tra le realtà protagoniste di questa edizione anche la Maremma Toscana area sud e area nord, che hanno collaborato per realizzare un post tour congiunto. Il tour ha coinvolto 18 buyer internazionali, desiderosi di scoprire il fascino autentico della costa e delle colline maremmane, attraverso esperienze enogastronomiche, percorsi naturalistici e culturali.

Un' azione sinergica che rientra in un percorso più ampio di collaborazione tra i due ambiti, che punta a rafforzare la visibilità del brand “Maremma” sui mercati internazionali, grazie anche al coinvolgimento diretto degli operatori locali.

L'obiettivo è costruire un’identità forte e condivisa, per intercettare nuovi segmenti e mercati, tra cui Kazakistan, Cipro, Cina, Canada e paesi Scandinavi.



