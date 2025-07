Cultura Porto Santo Stefano: il 24 luglio al Centro Studi va in scena la grande musica napoletana 22 luglio 2025

Porto Santo Stefano: Un viaggio emozionante tra i capolavori della canzone napoletana, da Enrico Caruso a Pino Daniele. Giovedì 24 luglio, alle ore 21.30, il Centro Studi Don Pietro Fanciulli (via Scarabelli 16) ospita il concerto “Canta Napoli, swing, racconti e canzoni”, con ingresso libero. Protagonisti della serata saranno i Vesuvio Swingers, formazione che unisce talento musicale e passione per la tradizione partenopea. Alla voce Agostino Ragosta, accompagnato da:

Michele Makarovic (tromba, filicorno soprano, arrangiamenti e direzione artistica)

Andrea Coppini (sax tenore e soprano)

Angelo Fucci (contrabbasso)

Dino Cocco (chitarra)

Antonio Rinaldi (batteria e percussioni) Il concerto proporrà un repertorio che abbraccia più di un secolo di musica napoletana, tra swing, racconti e melodie indimenticabili che hanno reso celebre Napoli nel mondo. L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e il sostegno di Banca Tema. Un’occasione unica per appassionati e curiosi di immergersi nell’anima musicale partenopea.

