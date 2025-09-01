Moreno Beach dal Tango alla Santa Messa all’aiuola dei Marinai d’Italia

Grosseto: Tantissimi complimenti da parte di Artemare Club a Walter Maretti e al suo staff per l’organizzazione degli importanti eventi al bellissimo stabilimento Moreno Beach di Marina di Grosseto, come quello di domenica 31 agosto con la Santa Messa officiata nella struttura che vede tanti ballerini di tango danzare settimanalmente durante la stagione estiva – il comandante Daniele Busetto ricorda quanto piaceva il ballo argentino a Papa Francesco e i migliaia di tangueri che gli resero omaggio ballando a Piazza San Pietro nel 2014 - e con l’alza bandiera della Marina Militare e l’aiuola dedicata ai Marinai d’Italia all’entrata dell’accogliente e raffinata struttura.

Con l’occasione si ricorda la prossima Milonga prevista per domenica 7 settembre sera al Moreno Beach come dulcis in fundo del “Settembre More” di Grosseto e Marina di Grosseto.







