Porto Santo Stefano brinda con “Calici d’Argento”: vino, street food e musica nel cuore del paese

Porto Santo Stefano: Sabato 24 e domenica 25 maggio il centro storico di Porto Santo Stefano si trasforma in un mosaico di profumi, calici e note per la prima edizione di Calici d’Argento: due giorni di vino, cibo locale e musica dal vivo tra scorci suggestivi e il mare all’orizzonte. Il cuore dell’evento sarà Corso Umberto I, che ospiterà un percorso di degustazione con 46 cantine e birrifici artigianali da tutta la Toscana. Il tutto accompagnato dal miglior street food santostefanese, preparato dai ristoratori del centro. Quando? Sabato 24 maggio dalle 15:00 alle 23:00

Domenica 25 maggio dalle 12:00 alle 20:00 La musica accompagnerà ogni momento del weekend con esibizioni dal vivo e djset: Sabato 24 maggio Acoustic Age | 17:00–19:00 – Terrazza del Corso

Accordi e Disaccordi | 19:00–21:00 – Corso Umberto

Blacksheep – DjSet | 21:00–23:00 – Piazza Don Bastianini, con i birrifici aperti a tutti per brindare sotto le stelle Domenica 25 maggio Acoustic Age | 15:00–17:00 – Terrazza del Corso

Accordi e Disaccordi | 17:00–19:00 – Corso Umberto

MezzoKilometro | 18:00–20:00 – Piazza Don Bastianini, con i birrifici ancora aperti per godersi l’ultimo sorso del weekend Per scoprire tutti i dettagli, le cantine partecipanti e le novità in arrivo, seguite il profilo Instagram del CCN → @ccn_centrostorico_pss Calici d’Argento è un evento organizzato dal CCN Centro Storico di Porto Santo Stefano, in collaborazione con Emiliano Leuti, e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario.

