Porto Ercole accoglie la campionessa mondiale Ambra Sabatini

Grande emozione nella Sala Parrocchiale per la cerimonia di benvenuto all’atleta Argentarina. (Foto Marcella Fantaccini)

Monte Argentario: Porto Erole ha accolto con entusiasmo la sua campionessa, Ambra Sabatini, protagonista di una splendida cerimonia di benvenuto svoltasi nella Sala Parrocchiale del paese. L’evento ha celebrato i nuovi e straordinari successi mondiali dell’atleta argentarina, che ancora una volta ha portato in alto i colori dell’Italia e del Monte Argentario nel mondo.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità locali, rappresentanti delle associazioni sportive e numerosi cittadini, tutti uniti dall’orgoglio e dall’affetto per una giovane donna che continua a ispirare con il suo talento, la sua determinazione e il suo sorriso.

Ambra, visibilmente emozionata, ha ringraziato la comunità per il calore e il sostegno ricevuti, rinnovando il suo legame profondo con la terra natale.





