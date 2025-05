Porte aperte a Il Fiorino: il 24 e 25 maggio visite guidate gratuite al caseificio di Roccalbegna

Grosseto. In occasione dell’edizione 2025 di Caseifici Aperti, il Caseificio Il Fiorino partecipa all’iniziativa promossa dal Consorzio Pecorino Toscano DOP per raccontare da vicino la tradizione casearia toscana. Sabato 24 e domenica 25 maggio sarà possibile visitare gratuitamente la sede dell’azienda, in località Paiolaio a Roccalbegna, e scoprire come nascono i formaggi più premiati al mondo.

Durante la visita guidata, della durata di circa un’ora, i partecipanti potranno osservare da vicino le fasi di lavorazione dei pecorini artigianali de Il Fiorino, realizzati con latte proveniente solo dai migliori pascoli della Maremma. Al termine sarà offerta una degustazione gratuita dei formaggi de Il Fiorino.

Tre gli orari disponibili per ogni giornata: 10:00, 11:00 e 12:00. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero 0564 989059 (interno 2 – ufficio commerciale) oppure scrivendo a commerciale@caseificioilfiorino.it. Per maggiori informazioni www.caseificioilfiorino.it.